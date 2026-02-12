 Перейти к основному контенту
0

Захарова заявила, что ЕС не дает Киеву пойти на компромисс на переговорах

Захарова: ЕС не дает Киеву пойти на компромиссы в урегулировании конфликта
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Европейский союз выступает против компромиссов со стороны Украины по урегулированию военного конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«На нынешнем этапе именно Европейский союз не дает киевскому режиму пойти на какие-либо компромиссы под обещание обеспечить все необходимое для продолжения боевых действий», — сказала Захарова.

Она отметила, что Европа продолжает поставлять Украине оружие, что затягивает военный конфликт и содействует «совершению киевским режимом терактов».

«На Украину нескончаемым потоком идет западная военная помощь. Взят курс на слияние украинского и европейского оборонных потенциалов за счет налаживания тесной кооперации в сфере военно-промышленного комплекса», — подчеркнула представитель МИД России.

Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству
Политика
Джон Хили и&nbsp;Денис Шмыгаль

В январе Великобритания отправила на Украину 13 систем ПВО Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk. Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Россия осуждает военную помощь Киеву. Москва неоднократно утверждала, что она не способна изменить ход военной операции.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Мария Захарова МИД Украина ЕС мирное урегулирование
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
