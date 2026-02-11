В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ

Фото: Reuters

Объекты инфраструктуры были отключены в результате ракетного удара украинских военных по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

В 17:58 мск Гладков сообщил об объявленной ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. В 18:10 тревога была снята.

Водоканал Белгородской области сообщил, что «обесточены объекты в Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Яковлевском МО». Там наблюдаются перебои в водоснабжении.

3 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате чего серьезные повреждения получил энергообъект. В городе начались перебои с подачей электричества. После удара более полсотни человек оказались застрявшими в лифте. Гладков сообщил, что попал в число этих людей.

6 и 7 февраля областной центр также подвергался ударам. В результате атак в городе возникли перебои с электроснабжением, отоплением и подачей воды, были запущены резервные источники питания.