В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ
Объекты инфраструктуры были отключены в результате ракетного удара украинских военных по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах», — говорится в сообщении.
Гладков уточнил, что, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.
В 17:58 мск Гладков сообщил об объявленной ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. В 18:10 тревога была снята.
Водоканал Белгородской области сообщил, что «обесточены объекты в Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Яковлевском МО». Там наблюдаются перебои в водоснабжении.
3 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате чего серьезные повреждения получил энергообъект. В городе начались перебои с подачей электричества. После удара более полсотни человек оказались застрявшими в лифте. Гладков сообщил, что попал в число этих людей.
6 и 7 февраля областной центр также подвергался ударам. В результате атак в городе возникли перебои с электроснабжением, отоплением и подачей воды, были запущены резервные источники питания.
