 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ

Гладков: объекты инфраструктуры отключены после ракетного удара
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Объекты инфраструктуры были отключены в результате ракетного удара украинских военных по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

Гладков сообщил о перехвате воздушной цели в Белгородской области
Политика

В 17:58 мск Гладков сообщил об объявленной ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. В 18:10 тревога была снята.

Водоканал Белгородской области сообщил, что «обесточены объекты в Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Яковлевском МО». Там наблюдаются перебои в водоснабжении.

3 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате чего серьезные повреждения получил энергообъект. В городе начались перебои с подачей электричества. После удара более полсотни человек оказались застрявшими в лифте. Гладков сообщил, что попал в число этих людей.

6 и 7 февраля областной центр также подвергался ударам. В результате атак в городе возникли перебои с электроснабжением, отоплением и подачей воды, были запущены резервные источники питания.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Белгород ракетный удар Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Пострадавшие в Курской и Белгородской областях получили помощь в ₽2 млрд
Политика
Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области
Политика
Гладков сообщил о перехвате воздушной цели в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана Политика, 20:32
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 20:30
Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило База знаний, 20:25
Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем Политика, 20:21
Суд оставил под стражей главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга Общество, 20:16
Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку Политика, 20:15
В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве Политика, 20:13
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Константин Богомолов покинул Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 20:09
Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику Спорт, 20:06
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ Политика, 19:59
Макрон фразой «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России Политика, 19:56
Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным» Спорт, 19:53
Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна Политика, 19:50