Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода
Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 февраля, есть серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — сказал он.
Глава региона также сообщил, что собирает совещание по оценке объема разрушений и дальнейшим действиям.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела пострадала инфраструктура. «В некоторых частях города фиксируются сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды», — написал он в телеграм-канале.
До этого, в 23:51 мск, Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском округе, а также Шебекино и Шебекинском округе. Через 15 минут губернатор объявил об отмене режима ракетной опасности.
Кроме того, вечером 5 февраля глава региона сообщил, что в поселке Северный Белгородского округа дрон ударил по территории коммерческого объекта, в результате пострадал мирный житель.
Ранее, 3 февраля, Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области, в результате которого серьезные повреждения получил энергообъект. По его данным, обошлось без пострадавших. На фоне обстрела Белгорода Демидов сообщал о перебоях в подаче электричества, воды и тепла.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ