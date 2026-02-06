 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам губернатора, в результате обстрела есть серьезные повреждения. Власти созвали совещание по оценки ущерба и дальнейшим действиям. До этого Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде

Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 февраля, есть серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — сказал он.

Глава региона также сообщил, что собирает совещание по оценке объема разрушений и дальнейшим действиям.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела пострадала инфраструктура. «В некоторых частях города фиксируются сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды», — написал он в телеграм-канале.

До этого, в 23:51 мск, Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском округе, а также Шебекино и Шебекинском округе. Через 15 минут губернатор объявил об отмене режима ракетной опасности.

Кроме того, вечером 5 февраля глава региона сообщил, что в поселке Северный Белгородского округа дрон ударил по территории коммерческого объекта, в результате пострадал мирный житель.

После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант
Политика
Фото:Kira Hofmann / ZB / Global Look Press

Ранее, 3 февраля, Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области, в результате которого серьезные повреждения получил энергообъект. По его данным, обошлось без пострадавших. На фоне обстрела Белгорода Демидов сообщал о перебоях в подаче электричества, воды и тепла.

Егор Алимов
Вячеслав Гладков Белгород обстрел
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область
Политика
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода
Политика
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области
Политика
