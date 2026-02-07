В Белгороде после обстрела запустили резервные источники электроснабжения
В Белгороде после массированного ракетного удара были запущены резервные источники электроснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов.
По его словам, в результате удара были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии, тепла и воды. Для временного обеспечения водоканала и части многоквартирных домов объекты подключили к резервной генерации совместно с энергетиками.
«Переход на резервные источники осуществили по заранее отработанным алгоритмам с «Россетями» — «Белгородэнерго», «РИР Энерго» — «Белгородская генерация», малыми теплоснабжающими организациями, управляющими компаниями и Управлением «Белгорблагоустройство», — рассказал мэр.
Демидов добавил, что в течение дня сотрудники «Белгорблагоустройства» контролируют уровень топлива в резервных источниках, при необходимости организуют его подвоз и заправку. В настоящее время подключение резервных источников электрогенерации и их эксплуатация продолжается.
Белгород подвергся обстрелу утром 7 февраля. В результате пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал об отключениях электричества, которые пошли «по городу и по районам области».
До этого, в ночь на 6 февраля, Белгород также попал под обстрел. Губернатор тогда сообщил о серьезных повреждениях, а Демидов заявил о сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды.
