Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде после обстрела запустили резервные источники электроснабжения

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

В Белгороде после массированного ракетного удара были запущены резервные источники электроснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, в результате удара были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии, тепла и воды. Для временного обеспечения водоканала и части многоквартирных домов объекты подключили к резервной генерации совместно с энергетиками.

«Переход на резервные источники осуществили по заранее отработанным алгоритмам с «Россетями» — «Белгородэнерго», «РИР Энерго» — «Белгородская генерация», малыми теплоснабжающими организациями, управляющими компаниями и Управлением «Белгорблагоустройство», — рассказал мэр.

Демидов добавил, что в течение дня сотрудники «Белгорблагоустройства» контролируют уровень топлива в резервных источниках, при необходимости организуют его подвоз и заправку. В настоящее время подключение резервных источников электрогенерации и их эксплуатация продолжается.

МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область
Политика
Александр Куренков

Белгород подвергся обстрелу утром 7 февраля. В результате пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал об отключениях электричества, которые пошли «по городу и по районам области».

До этого, в ночь на 6 февраля, Белгород также попал под обстрел. Губернатор тогда сообщил о серьезных повреждениях, а Демидов заявил о сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Белгород обстрел электроснабжение
