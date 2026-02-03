Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области

В результате обстрела пострадал объект энергетики, пострадавших нет, уточнил губернатор. За сутки 3 февраля Гладков объявлял режим ракетной опасности четыре раза

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В результате ракетного удара по Белгороду и Белгородской области энергообъект получил серьезные повреждения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Губернатор также анонсировал проведение заседания оперативного штаба по оценке объема разрушений.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе начались перебои с подачей электричества. «В результате повреждения на инфраструктурном объекте в некоторых частях города есть сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, не работают светофоры», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее, в 20:00 мск, Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Через 30 минут ракетную опасность отменили. С начала суток 3 февраля Гладков объявлял ракетную опасность в регионе четыре раза.

В 17:55 мск губернатор сообщил о перехвате средствами ПВО воздушной цели в Шебекинском округе.

Минобороны сообщило, что в период с 10:00 до 14:00 мск 3 февраля силы ПВО перехватили 20 беспилотников в небе над Белгородской областью. За ночь со 2 на 3 февраля военные уничтожили три беспилотника над областью.

В конце января 2026 года Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода, предположительно, из HIMARS. В результате обстрела были повреждения энергетической инфраструктуры.