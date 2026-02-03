 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела пострадал объект энергетики, пострадавших нет, уточнил губернатор. За сутки 3 февраля Гладков объявлял режим ракетной опасности четыре раза
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В результате ракетного удара по Белгороду и Белгородской области энергообъект получил серьезные повреждения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Губернатор также анонсировал проведение заседания оперативного штаба по оценке объема разрушений.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе начались перебои с подачей электричества. «В результате повреждения на инфраструктурном объекте в некоторых частях города есть сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, не работают светофоры», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее, в 20:00 мск, Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Через 30 минут ракетную опасность отменили. С начала суток 3 февраля Гладков объявлял ракетную опасность в регионе четыре раза.

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Политика

В 17:55 мск губернатор сообщил о перехвате средствами ПВО воздушной цели в Шебекинском округе.

Минобороны сообщило, что в период с 10:00 до 14:00 мск 3 февраля силы ПВО перехватили 20 беспилотников в небе над Белгородской областью. За ночь со 2 на 3 февраля военные уничтожили три беспилотника над областью.

В конце января 2026 года Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода, предположительно, из HIMARS. В результате обстрела были повреждения энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород ракетный удар
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Политика
Последствия обстрела Старого Оскола в Белгородской области. Фото
Политика
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу Политика, 22:12
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла Политика, 22:08
Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе Политика, 22:07
Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына Общество, 22:04
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева Политика, 21:59
Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ Политика, 21:58
Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 21:57
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего Кубка РПЛ с тремя удалениями Спорт, 21:47
В трех странах начали расследования после публикаций файлов Эпштейна Общество, 21:21
Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга Спорт, 21:21
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус Спорт, 21:16
Посольство ответило на оценку его интереса к Мюнхенской конференции Политика, 21:07