Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Утром 7 февраля произошел очередной обстрел Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по городу и области начались отключения. Губернатор направился на объект, чтобы встретиться со специалистами и посмотреть на последствия обстрела. В области начали принимать меры по восстановлению снабжения.

«Слава богу, что на улице не так холодно — минус 1 — минус 3, но мы все равно понимаем, что минусовая температура — это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья», — добавил он.

Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода
Политика

За минувшую ночь силы ПВО перехватили над Россией 82 беспилотника. Более половины дронов уничтожили над Волгоградской областью (45). Восемь беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями.

По четыре дрона сбили над Орловской и Тверской областью. Три беспилотника уничтожили над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Накануне сообщалось, что после атак ВСУ во многих домах Белгорода перестали работать лифты. Было зафиксировано 113 случаев остановки и застревания кабин. Некоторые организации намеренно приостанавливают работу лифтов, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить поломки.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Белгород обстрел Вячеслав Гладков
