Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Фото: Мария Лисицына / РБК

Утром 7 февраля произошел очередной обстрел Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по городу и области начались отключения. Губернатор направился на объект, чтобы встретиться со специалистами и посмотреть на последствия обстрела. В области начали принимать меры по восстановлению снабжения.

«Слава богу, что на улице не так холодно — минус 1 — минус 3, но мы все равно понимаем, что минусовая температура — это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья», — добавил он.

За минувшую ночь силы ПВО перехватили над Россией 82 беспилотника. Более половины дронов уничтожили над Волгоградской областью (45). Восемь беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями.

По четыре дрона сбили над Орловской и Тверской областью. Три беспилотника уничтожили над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Накануне сообщалось, что после атак ВСУ во многих домах Белгорода перестали работать лифты. Было зафиксировано 113 случаев остановки и застревания кабин. Некоторые организации намеренно приостанавливают работу лифтов, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить поломки.