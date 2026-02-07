Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода
Утром 7 февраля произошел очередной обстрел Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, по городу и области начались отключения. Губернатор направился на объект, чтобы встретиться со специалистами и посмотреть на последствия обстрела. В области начали принимать меры по восстановлению снабжения.
«Слава богу, что на улице не так холодно — минус 1 — минус 3, но мы все равно понимаем, что минусовая температура — это угроза очень существенная для жизнедеятельности всех жителей приграничья», — добавил он.
За минувшую ночь силы ПВО перехватили над Россией 82 беспилотника. Более половины дронов уничтожили над Волгоградской областью (45). Восемь беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями.
По четыре дрона сбили над Орловской и Тверской областью. Три беспилотника уничтожили над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Накануне сообщалось, что после атак ВСУ во многих домах Белгорода перестали работать лифты. Было зафиксировано 113 случаев остановки и застревания кабин. Некоторые организации намеренно приостанавливают работу лифтов, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить поломки.
