Губернатор Гладков оказался одним из застрявших в лифтах белгородцев

Вячеслав Гладков (Фото: Настоящий Гладков / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался среди десятков человек, которые накануне застряли в лифтах, остановившихся из-за нарушения электроснабжения в Белгороде. Об этом глава региона сообщил на трансляции «10 вопросов губернатору».

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытаться понять, когда приедет [спасательная] бригада», — сказал он.

По его словам, аварийные службы оперативно освободили его из лифта, действуя по заранее отработанному алгоритму. На совещание глава региона прибыл вовремя.

Накануне при обстреле региона со стороны ВСУ был поврежден объект энергетики. В Белгороде начались сбои в подаче электричества, воды и тепла.

Вечером, в 23:00, было зафиксировано, что в лифтах застряли 82 человека, к полуночи аварийные бригады освободили 77 из них.