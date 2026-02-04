 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Гладков оказался одним из застрявших в лифтах белгородцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Настоящий Гладков / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался среди десятков человек, которые накануне застряли в лифтах, остановившихся из-за нарушения электроснабжения в Белгороде. Об этом глава региона сообщил на трансляции «10 вопросов губернатору».

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытаться понять, когда приедет [спасательная] бригада», — сказал он.

По его словам, аварийные службы оперативно освободили его из лифта, действуя по заранее отработанному алгоритму. На совещание глава региона прибыл вовремя.

В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтов достали 77 человек
Общество
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Накануне при обстреле региона со стороны ВСУ был поврежден объект энергетики. В Белгороде начались сбои в подаче электричества, воды и тепла.

Вечером, в 23:00, было зафиксировано, что в лифтах застряли 82 человека, к полуночи аварийные бригады освободили 77 из них.

Александра Озерова
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область лифты
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
