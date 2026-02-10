 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о перехвате воздушной цели в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили воздушную цель в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель противника», — гвоорится в сообщении.

Гладков уточнил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее ночью 10 февраля глава области предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе.

Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты
Политика

В ночь на 10 февраля Росавиция ограничивала работу аэропортов Геленджика и Калуги. На момент публикации эти меры отменены.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов
Политика
Губернатор Тульской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ
Политика
Богомаз сообщил о пострадавшем при атаке дронов работнике «Мираторга»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
FT узнала о планах США освободить крупные IT-компании от пошлин на чипы Экономика, 04:23
Гладков сообщил о перехвате воздушной цели в Белгородской области Политика, 03:54
Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти Политика, 03:15
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 03:09
Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение Общество, 03:00
Трамп потребовал от Канады компенсацию за мост из Онтарио в Мичиган Политика, 02:50
Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу» Бизнес, 02:22
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами Общество, 02:18
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России» Общество, 02:11
Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом Политика, 01:59
Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты Политика, 01:48
В Новороссийске объявили ракетную опасность Политика, 01:44
Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США Политика, 01:31
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти Политика, 01:18