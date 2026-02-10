Гладков сообщил о перехвате воздушной цели в Белгородской области
Силы ПВО сбили воздушную цель в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель противника», — гвоорится в сообщении.
Гладков уточнил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее ночью 10 февраля глава области предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе.
В ночь на 10 февраля Росавиция ограничивала работу аэропортов Геленджика и Калуги. На момент публикации эти меры отменены.
