Политика⁠,
0

В Казахстане мужчину оштрафовали за фейк о проекте новой Конституции

Жителя Алматы привлекли к ответственности за ложную информацию о Конституции
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Жителя Алматы привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о проекте новой Конституции, пишет Tengrinews со ссылкой на городской департамент полиции.

По данным ведомства, мужчина ранее распространил в соцсетях информацию о том, что в тексте проекта отменен «запрет на продажу земель иностранным гражданам». В пресс-службе подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

В новом проекте Конституции Казахстана сохранили статус русского языка
Политика

«Постановлением районного административного суда Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 МРП (около 86 тысяч тенге) (13 тыс. руб. — РБК)», — сообщили в пресс-службе департамента.

Осенью прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести парламентскую реформу, что повлекло бы за собой изменения в Конституции. Указ о создании Конституционной комиссии был подписан главой государства 21 января, через три дня состоялось ее первое заседание.

Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту
Политика
Касым-Жомарт Токаев

31 января в Казахстане представили проект новой Конституции республики. Он, в частности, включает формирование однопалатного парламента (курултая), вводится должность вице-президента (он не может состоять в политической партии), закрепляется лишение гражданства за наличие паспорта другой страны.

Анастасия Лежепекова
Казахстан штраф Конституция проект
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
