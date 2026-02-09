Пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии из-за лайков на YouTube

Суд в Мурманской области оштрафовал пенсионера на 30 тыс. руб. за лайки под роликами иноагентов на YouTube. Ранее штрафы за реакции в «Одноклассниках» назначали в Алтайском крае

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал пенсионера Василия Йовдия за лайки под роликами иноагентов на YouTube, говорится в решении судебной инстанции.

Йовдий — гражданин Украины, имеющий вид на жительство в России. Он был администратором аккаунта на YouTube, где под рядом роликов он ставил «одобрительные комментарии» (реакции в виде лайков).Имена иноагентов в опубликованном решении суда скрыты, однако указано, что в одном из видео речь шла об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова.

Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва СВУ, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома. Президент России Владимир Путин назвал убийство генерала «тяжелейшим проколом» спецслужб.

«Так, согласно объяснений Йовдия В.М., он является администратором аккаунта «ФИО1» социальной сети «Youtube». В ходе просмотра видеороликов в социальной сети «Youtube» под видеоматериалами <адрес>, <адрес>, <адрес> он оставил публичный одобрительный комментарий в виде лайка. Ему известно, что ФИО4включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации, ФИО2 является украинским пропагандистом, также ему известно из новостей, что за убийством генерала ФИО3 стоят спецслужбы Украины и что ФИО3 является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, он пояснил, что оставлял комментарии сам, осознанно, давления на него никто не оказывал, признает себя виновным, в содеянном раскаивается, не поддерживает действующий режим Украины (л.д. 72-73)», — говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию армии, а также исполнения госорганами России своих полномочий за пределами страны. Йовдию назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Похожее дело Ленинский суд в Барнауле рассмотрел в 2022 году. Тогда преподавателя философии Алексея Аргунова также оштрафовали на 30 тыс. руб. по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за реакции в соцсетях. Мужчину признали виновным в дискредитации использования Вооруженных сил России из‑за его активности в соцсети «Одноклассники».

Поводом для дела стали отметки «Грущу» и «Класс» под антивоенными постами и видеороликами. Сам Аргунов настаивал, что выражал эмоции в «приватном» формате и не стремился к дискредитации армии, однако суд посчитал, что он осознавал публичный характер своих действий и их направленность на подрыв доверия к спецоперации.

Кроме того, в феврале 2023 года суд в Новоалтайске (также Алтайский край) присудил штраф в размере 15 тыс. руб. 69-летнему местному жителю, который поставил отметку «класс» в «Одноклассниках» «к фотографиям и текстам с содержанием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в рамках проводимой специальной военной операции».

В том же году депутаты из фракции «Новые люди» предложили дополнить две статьи КоАП — 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил) — указанием о том, что их нормы не распространяются на выражение эмоций в виде «выставления отметок к публикациям» в социальных сетях. Власти инициативу не поддержали.