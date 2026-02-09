 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии из-за лайков на YouTube

Суд в Мурманской области оштрафовал пенсионера на 30 тыс. руб. за лайки под роликами иноагентов на YouTube. Ранее штрафы за реакции в «Одноклассниках» назначали в Алтайском крае
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал пенсионера Василия Йовдия за лайки под роликами иноагентов на YouTube, говорится в решении судебной инстанции.

Йовдий — гражданин Украины, имеющий вид на жительство в России. Он был администратором аккаунта на YouTube, где под рядом роликов он ставил «одобрительные комментарии» (реакции в виде лайков).Имена иноагентов в опубликованном решении суда скрыты, однако указано, что в одном из видео речь шла об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова.

Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва СВУ, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома. Президент России Владимир Путин назвал убийство генерала «тяжелейшим проколом» спецслужб.

«Так, согласно объяснений Йовдия В.М., он является администратором аккаунта «ФИО1» социальной сети «Youtube». В ходе просмотра видеороликов в социальной сети «Youtube» под видеоматериалами <адрес>, <адрес>, <адрес> он оставил публичный одобрительный комментарий в виде лайка. Ему известно, что ФИО4включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации, ФИО2 является украинским пропагандистом, также ему известно из новостей, что за убийством генерала ФИО3 стоят спецслужбы Украины и что ФИО3 является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, он пояснил, что оставлял комментарии сам, осознанно, давления на него никто не оказывал, признает себя виновным, в содеянном раскаивается, не поддерживает действующий режим Украины (л.д. 72-73)», — говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию армии, а также исполнения госорганами России своих полномочий за пределами страны. Йовдию назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

В Таджикистане поддержали запрет на преследование за лайки в соцсетях
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Похожее дело Ленинский суд в Барнауле рассмотрел в 2022 году. Тогда преподавателя философии Алексея Аргунова также оштрафовали на 30 тыс. руб. по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за реакции в соцсетях. Мужчину признали виновным в дискредитации использования Вооруженных сил России из‑за его активности в соцсети «Одноклассники».

Поводом для дела стали отметки «Грущу» и «Класс» под антивоенными постами и видеороликами. Сам Аргунов настаивал, что выражал эмоции в «приватном» формате и не стремился к дискредитации армии, однако суд посчитал, что он осознавал публичный характер своих действий и их направленность на подрыв доверия к спецоперации.

Кроме того, в феврале 2023 года суд в Новоалтайске (также Алтайский край) присудил штраф в размере 15 тыс. руб. 69-летнему местному жителю, который поставил отметку «класс» в «Одноклассниках» «к фотографиям и текстам с содержанием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в рамках проводимой специальной военной операции».

В том же году депутаты из фракции «Новые люди» предложили дополнить две статьи КоАП — 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил) — указанием о том, что их нормы не распространяются на выражение эмоций в виде «выставления отметок к публикациям» в социальных сетях. Власти инициативу не поддержали.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Мурманская область суд уголовное дело дискредитация армии штраф лайки
