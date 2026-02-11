«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы признал онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Wink виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и присудил им штрафы.

Из карточек материалов суда следует, что все три заседания состоялись 10 февраля. Дела по ч. 3 ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях также были зарегистрированы в один день — 14 января.

Теперь правообладателю Wink ООО «Рестрим Медиа» предстоит выплатить 3 млн руб. штрафа, так же как и «Иви». Штраф в отношении «Кинопоиска» составил 3,5 млн руб., сообщает «Интерфакс».

РБК обратился за комментарием в Таганский суд Москвы, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и правообладателю Wink ООО «Рестрим Медиа».

В конце января протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составили в отношении владельца сети книжных магазинов «Читай-город» ООО «Грамота». Дело поступило в суд 20 января, суть претензий к компании неизвестна. Владельцу книжного магазина грозит от 800 тыс. до 1 млн руб. штрафа или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Дело рассмотрят 11 февраля.

Закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет, а демонстрация никак не регламентировалась.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.