 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Суд в Москве рассмотрит 8 протоколов в отношении Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы с начала 2026 года зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, свидетельствуют данные из судебной картотеки.

Семь протоколов составлены по статье КоАП о неудалении владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством, еще один — за повторное неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга или по ограничению доступа к информации.

Рассмотрение протоколов назначено на февраль и март, два из них рассмотрят 11 февраля.

Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Днем 10 февраля источник РБК в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram уже сегодня.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили РБК, что Telegram в числе ряда других мессенджеров не устранил нарушения по требованию ведомства.

В 2025 году столичные суды оштрафовали Telegram 15 раз по ст. 19.7.10-4 КоАП (неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации), ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации), ст. 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных), ч.3 ст.13.50 КоАП (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети)

Общая сумма штрафов составила около 50 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Москва суд телеграм
Материалы по теме
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram
Технологии и медиа
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
В России ограничивают работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО Политика, 17:03
Лавров рассказал о поведении Зеленского после встречи с Путиным Политика, 17:03
Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды» Общество, 16:57
Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их Бизнес, 16:53
Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России Общество, 16:48
Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела Политика, 16:45
Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников Общество, 16:41
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
По подозрению в убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева задержали его сына Спорт, 16:39
Не ошибка личности, а сбой в картине влияния: как извлечь урок из провала Образование, 16:39
Госдума приняла в первом чтении ограничение по числу банковских карт Инвестиции, 16:38
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона Политика, 16:37
В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге Политика, 16:32
Итальянская фигуристка взяла на Олимпиаду талисман погибшей коллеги Спорт, 16:31
Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте Политика, 16:30