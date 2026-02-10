Суд в Москве рассмотрит 8 протоколов в отношении Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы с начала 2026 года зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, свидетельствуют данные из судебной картотеки.

Семь протоколов составлены по статье КоАП о неудалении владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством, еще один — за повторное неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга или по ограничению доступа к информации.

Рассмотрение протоколов назначено на февраль и март, два из них рассмотрят 11 февраля.

Днем 10 февраля источник РБК в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram уже сегодня.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили РБК, что Telegram в числе ряда других мессенджеров не устранил нарушения по требованию ведомства.

В 2025 году столичные суды оштрафовали Telegram 15 раз по ст. 19.7.10-4 КоАП (неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации), ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации), ст. 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных), ч.3 ст.13.50 КоАП (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети)

Общая сумма штрафов составила около 50 млн руб.