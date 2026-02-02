В Кузбассе подростка оштрафовали за поиск запрещенных материалов
В Кузбассе 16-летнего подростка оштрафовали за поиск информации о запрещенной в России организации, сообщает региональное управление МВД в своем телеграм-канале.
По версии сотрудников Центра по противодействию экстремизму, молодой человек искал информацию в период с марта по декабрь 2025 года и сохранил атрибутику организации в одном из мессенджеров и на своем телефоне.
В МВД не уточнили, с какой периодичностью подросток осуществлял поиск, с какой целью он это делал и о какой именно организации идет речь.
В отношении него составили протокол о поиске заведомо экстремистских материалов и получении доступа к ним (ст. 13.53 КоАП) и назначили штраф в размере 3 тыс. руб.
Статья 13.53 была включена в КоАП в июле прошлого года. Закон, содержащий поправки о штрафах 3–5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, вступил в силу 1 сентября. К экстремистским относятся материалы, включенные Минюстом в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
В этом реестре сейчас более 5 тыс. записей.
Первый в России штраф за поиск экстремистского контента в декабре прошлого года назначили 20-летнему жителю Свердловской области Сергею Глухих. Его обвинили в поиске материалов о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены).
Его юрист сообщил РБК, что Глухих ничего специально не искал, а наткнулся на символику организаций, просматривая страницы в интернете по пути на работу.
