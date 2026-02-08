Ходорковскому грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Ходорковскому грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Экс-главе ЮКОСа грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Судебное заседание назначено на 10 марта. Ранее его уже привлекали к ответственности по этой статье

Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (включен Минюстом в реестр иноагентов) грозит новый штраф по ч. 5 статьи 19.34 КоАП России — нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Это следует из материалов на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Дело было зарегистрировано 12 января 2026 года. Судебное заседание назначено на 10 марта. Ходорковскому грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ходорковский заочно арестован в России и объявлен в розыск. 27 января прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Его обвиняют в распространении фейков об использовании российской армии (п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье экс-главе ЮКОСа грозит до десяти лет лишения свободы.

Также Михаил Ходорковский проходит обвиняемым в России и по другим уголовным делам. Одно из них возбуждено по статьям о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества, еще одно — о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, Ходорковский объявлен в международный розыск по делу об убийстве главы Нефтеюганска Владимира Петухова.

6 февраля Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу Ходорковского «Как убить дракона».