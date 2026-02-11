ЕК представила план по борьбе с кибербуллингом для защиты детей в Сети

Европейская комиссия представила план действий по борьбе с кибербуллингом для защиты детей и подростков в интернете. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

«Дети и молодежь имеют право на безопасность, когда они находятся в интернете. Кибербуллинг подрывает это право, заставляя их чувствовать себя задетыми, одинокими и униженными. Ни один ребенок не должен испытывать подобных чувств», — отметила вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

Она подчеркнула, что план действий дополняет набор инструментов для защиты несовершеннолетних в интернете и подразумевает создание координированного подход в Евросоюзе по этому вопросу.

В основе плана действий лежит приложение, с помощью которого жертвы кибербуллинга смогут получить помощь. Проект сервиса разработает ЕК, а страны — члены ЕС смогут адаптировать и подключить его к своим национальным службам.

Кроме того, Еврокомиссия пересмотрит руководящие принципы Закона о цифровых услугах (DSA) по защите несовершеннолетних, чтобы усилить меры, которые должны принимать онлайн-платформы для предотвращения доступа детей к вредоносному контенту и упрощения процедуры сообщения о нем. Комиссия также поддержала внедрение положений Закона об искусственном интеллекте (ИИ), касающихся запрещенных методов использования нейросетей, в том числе в целях кибербуллинга.

Ранее сразу несколько стран Евросоюза заявили о намерении запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями. Во Франции это предложение объяснили в том числе кибербуллингом, с которым сталкиваются несовершеннолетние в соцсетях. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в национальном собрании страны.

О планах запретить использование социальных сетях для детей младше 16 лет также заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Кроме того, эту идею поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Подобные меры также рассматривают в Великобритании и Греции.