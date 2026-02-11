 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ЕК представила план по борьбе с кибербуллингом для защиты детей в Сети

Европейская комиссия представила план действий по борьбе с кибербуллингом для защиты детей и подростков в интернете. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

«Дети и молодежь имеют право на безопасность, когда они находятся в интернете. Кибербуллинг подрывает это право, заставляя их чувствовать себя задетыми, одинокими и униженными. Ни один ребенок не должен испытывать подобных чувств», — отметила вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

Она подчеркнула, что план действий дополняет набор инструментов для защиты несовершеннолетних в интернете и подразумевает создание координированного подход в Евросоюзе по этому вопросу.

Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей
Радио

В основе плана действий лежит приложение, с помощью которого жертвы кибербуллинга смогут получить помощь. Проект сервиса разработает ЕК, а страны — члены ЕС смогут адаптировать и подключить его к своим национальным службам.

Кроме того, Еврокомиссия пересмотрит руководящие принципы Закона о цифровых услугах (DSA) по защите несовершеннолетних, чтобы усилить меры, которые должны принимать онлайн-платформы для предотвращения доступа детей к вредоносному контенту и упрощения процедуры сообщения о нем. Комиссия также поддержала внедрение положений Закона об искусственном интеллекте (ИИ), касающихся запрещенных методов использования нейросетей, в том числе в целях кибербуллинга.

Во Франции десять человек осуждены за кибербуллинг Брижит Макрон
Политика
Брижит Макрон

Ранее сразу несколько стран Евросоюза заявили о намерении запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями. Во Франции это предложение объяснили в том числе кибербуллингом, с которым сталкиваются несовершеннолетние в соцсетях. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в национальном собрании страны.

О планах запретить использование социальных сетях для детей младше 16 лет также заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Кроме того, эту идею поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Подобные меры также рассматривают в Великобритании и Греции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Еврокомиссия буллинг Интернет Евросоюз
Материалы по теме
В институте Сербского назвали способы предотвращения буллинга в школах
Общество
Лантратова предложила меры по борьбе с буллингом в школах
Общество
Во Франции десять человек осуждены за кибербуллинг Брижит Макрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Кремле раскрыли, какими способами связи пользуется Путин Технологии и медиа, 05:10
ЕК представила план по борьбе с кибербуллингом для защиты детей в Сети Политика, 04:49
В аэропорту Чебоксар ограничили полеты Политика, 04:36
Рада одобрила закон об эвакуации детей из зоны боев без согласия родителя Политика, 03:57
Умеров обсудил гарантии безопасности с европейскими союзниками Политика, 03:48
В еще двух российских аэропортах ограничили полеты Политика, 03:22
Главком ВС Норвегии не исключил вторжения России из-за ядерных объектов Политика, 03:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов Политика, 02:45
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов Политика, 02:14
Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram Технологии и медиа, 02:10
Азербайджан разрешил экспорт армянских товаров через свою территорию Политика, 01:56
Президент Колумбии сообщил о попытке покушения Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах Бизнес, 01:13