Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался в поддержку запрета социальных сетей для детей до 15 лет по примеру Франции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно и мы должны защищать наших детей», — сказал Бабиш.
Позднее вице-премьер Карел Гавличек добавил, что правительство обсуждает возможность запрета с экспертами и намерено внести такое предложение в этом году.
«Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму», — сказал Гавличек в эфире CNN Prima News.
В конце января национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети. В 2025 году аналогичный закон вступил в силу в Австралии — там доступ к соцсетям запретили подросткам до 16 лет.
В начале февраля о планах запретить использование социальных сетях для детей младше 16 лет заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
