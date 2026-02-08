Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков

Андрей Бабиш (Фото: Petr David Josek / AP / ТАСС)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался в поддержку запрета социальных сетей для детей до 15 лет по примеру Франции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно и мы должны защищать наших детей», — сказал Бабиш.

Позднее вице-премьер Карел Гавличек добавил, что правительство обсуждает возможность запрета с экспертами и намерено внести такое предложение в этом году.

«Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму», — сказал Гавличек в эфире CNN Prima News.

В конце января национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети. В 2025 году аналогичный закон вступил в силу в Австралии — там доступ к соцсетям запретили подросткам до 16 лет.

В начале февраля о планах запретить использование социальных сетях для детей младше 16 лет заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.