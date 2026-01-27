 Перейти к основному контенту
0

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей

Фото: Mathieu Thomasset / Reuters
Фото: Mathieu Thomasset / Reuters

Национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети, передает Franceinfo.

Голосование прошло в ночь на 27 января. За принятие законопроекта проголосовали 116 депутатов.

Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет
Общество
Фото:Sebastien Toubon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил правительство ускорить процедуру принятия закона. По его словам, запрет необходимо ввести до начала следующего учебного года — 1 сентября 2026 года. «Потому что мозги наших детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским телеканалам. Потому что их мечты не могут быть продиктованы алгоритмами», — написал он на своей странице в X.

В июне 2025 года Макрон сообщил о планах запретить детям использовать социальные сети. По его словам, соцсети опасны для психического здоровья молодых людей, особенно в том возрасте, когда они более восприимчивы к давлению и контенту, содержащему сцены насилия.

В конце 2025 года правительство Франции подготовило соответствующий законопроект, состоящий из двух частей. Второе предложение включает запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.

Читайте РБК в Telegram.

социальные сети запрет Франция Дети Эмманюэль Макрон
