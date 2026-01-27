Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей

Фото: Mathieu Thomasset / Reuters

Национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети, передает Franceinfo.

Голосование прошло в ночь на 27 января. За принятие законопроекта проголосовали 116 депутатов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил правительство ускорить процедуру принятия закона. По его словам, запрет необходимо ввести до начала следующего учебного года — 1 сентября 2026 года. «Потому что мозги наших детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским телеканалам. Потому что их мечты не могут быть продиктованы алгоритмами», — написал он на своей странице в X.

В июне 2025 года Макрон сообщил о планах запретить детям использовать социальные сети. По его словам, соцсети опасны для психического здоровья молодых людей, особенно в том возрасте, когда они более восприимчивы к давлению и контенту, содержащему сцены насилия.

В конце 2025 года правительство Франции подготовило соответствующий законопроект, состоящий из двух частей. Второе предложение включает запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.