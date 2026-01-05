Во Франции десять человек осуждены за кибербуллинг Брижит Макрон

Брижит Макрон (Фото: Benjamin Cremel / Getty Images)

Парижский суд признал десять человек виновными в онлайн-травле первой леди Франции Брижит Макрон, передает Reuters.

Они обвинялись в распространение ложных утверждений о том, что Брижит Макрон является мужчиной, который сменил пол, или в приравнивании «разницы в возрасте между ней и мужем к педофилии».

Один человек был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, другие получили условные сроки — до восьми месяцев. Также были назначены штрафы и обязательные курсы по предотвращению кибертравли. Пятерым осужденным запретили пользоваться соцсетью, в которой они размещали оскорбительные сообщения.

Решение вынесено в рамках судебного процесса по делу о клевете против блогера Кэндис Оуэнс. Активистка утверждала, что Брижит родилась мужчиной. Кроме того, блогер говорила, что супруги Макрон — возможно, кровные родственники.

Подобные заявления в адрес Брижит не первые. В 2021 году журналистка Наташа Рей публично выдвинула теорию о том, что супруга Макрона, которая старше его на 24 года, родилась мужчиной. При этом известно, что у госпожи Макрон есть дети, и адвокат заявил, что она намерена «научно доказать» свой биологический пол.

Первая леди Франции, ее брат и дети подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь и неправомерное использование фотографий. Однако Парижский суд пришел к выводу, что претензии необходимо квалифицировать как обвинение в клевете, и отклонил иск. Осенью 2024 года суд признал Рей виновной в клевете из-за ее расследования и приговорил к штрафу €500 и выплате €8 тыс. в качестве компенсации. Однако менее чем через год апелляционный суд оправдал журналистку.