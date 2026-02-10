Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей
• 03:30 Последствия травли: суициды, скул-шутинги, психотравмы
• 10:31 Юрист: пробелы закона и необходимость определения буллинга
• 12:13 Концепция закона: система взаимодействия и регламенты школ
• 18:40 Рейтинги школ, сокрытие инцидентов и финская программа KiVa
• 24:20 Роль школьных психологов, дефицит психотерапевтов и финансирование
• 32:10 Чем буллинг отличается от конфликта и какие меры предлагают
Всего за неделю в российских школах произошло три инцидента с нападением учеников. А с 2021 года таких эпизодов — более 25. Как утверждается, одна из главных причин агрессии — травля детей со стороны сверстников или учителей. Почему закон о буллинге, ранее анонсированный в Госдуме, так и не был принят и насколько эффективны психологи в решении подобных конфликтов, в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК обсудили с представителем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой и детским врачом-психотерапевтом Львом Пережогиным.
Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей
Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»
Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?
Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик
Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?
Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России
Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS
Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России
Налоги, риск рецессии и дорогие деньги: экономические итоги 2025 года
Новый мировой порядок и война как состояние: политические итоги года
Черкизон закрыли, гаджеты остались: Wylsacom — про iPhone и скучный рынок
Зубаревич — о дефицитах, ипотеке и госкомпаниях: что в итоге с регионами
Провалы в прокате и «Алиса в Стране чудес»: что в итоге с кинопрокатом
Рупии, фармацевтика и мигранты: что в итоге Россия получит от Индии
Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?
Хинштейн о дыре в бюджете, «памятнике безалаберности» и чиновниках
Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?
Гейм-индустрия России между налогами и Китаем: что в итоге ждет рынок
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8