Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Таманцев. В итоге
Буллинг в школах перестал быть «разовой ссорой»: травля уходит в онлайн и становится круглосуточной, а у взрослых не хватает инструментов. Закон о травле, дефицит психологов и роль семьи — в программе «Таманцев. В итоге»

• 00:00 Масштаб буллинга, свежая статистика и инциденты
• 03:30 Последствия травли: суициды, скул-шутинги, психотравмы
• 10:31 Юрист: пробелы закона и необходимость определения буллинга
• 12:13 Концепция закона: система взаимодействия и регламенты школ
• 18:40 Рейтинги школ, сокрытие инцидентов и финская программа KiVa
• 24:20 Роль школьных психологов, дефицит психотерапевтов и финансирование
• 32:10 Чем буллинг отличается от конфликта и какие меры предлагают

Всего за неделю в российских школах произошло три инцидента с нападением учеников. А с 2021 года таких эпизодов — более 25. Как утверждается, одна из главных причин агрессии — травля детей со стороны сверстников или учителей. Почему закон о буллинге, ранее анонсированный в Госдуме, так и не был принят и насколько эффективны психологи в решении подобных конфликтов, в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК обсудили с представителем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яной Лантратовой и детским врачом-психотерапевтом Львом Пережогиным.

Что в итоге происходит в российских школах? Кто должен нести ответственность за ментальное здоровье детей? Куда обращаться, если ребенок подвергается травле? Может ли контроль за контентом в интернете снизить градус насилия? И о каких трудностях воспитания не принято говорить вслух?

Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей

Юрий Таманцев
буллинг травля школьники
