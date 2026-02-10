Песков заявил о расчете на ответственное поведение ядерных держав

Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Россия рассчитывает на ответственное поведение стран — членов ядерного клуба, с тем чтобы они не дали повода другим государствам задуматься о необходимости иметь ядерное оружие.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлениях главы турецкого МИДа Хакана Фидана. Он сказал, что вероятное появление ядерного оружия у соседнего Ирана может заставить Анкару «невольно» присоединиться к ядерной гонке.

«Есть режим нераспространения, и это краеугольный камень ядерной безопасности. Мы обратили внимание на это заявление, но главное, что мы считаем, что все страны ядерного клуба будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода для ядерной гонки», — сказал пресс-секретарь.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что, «если говорить по-честному», гонка ядерных вооружений уже идет. По его словам, в некоторых странах это вооружение готовят к испытаниям и Москва пообещала симметричный ответ на такие действия.

Американская разведка выяснила, что Иран не строит новых и не пытается достать ядерное топливо из объектов, разрушенных при американском ударе летом 2025 года. По данным The New York Times, без использования топлива Ирану будет крайне сложно создать ядерное оружие без помощи других стран. Иранские власти также заявляли, что готовы снизить уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с государства.

Наряду с этим 5 февраля истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией. Москва соблюдала количественные ограничения, несмотря на то что приостановила участие в договоре еще в феврале 2023 года. В сентябре 2025-го Путин заявлял, что Россия готова соблюдать действие ДСНВ еще год по истечении срока действия, если США поступят аналогичным образом.