 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков заявил о расчете на ответственное поведение ядерных держав

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Россия рассчитывает на ответственное поведение стран — членов ядерного клуба, с тем чтобы они не дали повода другим государствам задуматься о необходимости иметь ядерное оружие.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлениях главы турецкого МИДа Хакана Фидана. Он сказал, что вероятное появление ядерного оружия у соседнего Ирана может заставить Анкару «невольно» присоединиться к ядерной гонке.

«Есть режим нераспространения, и это краеугольный камень ядерной безопасности. Мы обратили внимание на это заявление, но главное, что мы считаем, что все страны ядерного клуба будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода для ядерной гонки», — сказал пресс-секретарь.

Гросси заявил о рисках ядерной безопасности на Украине
Политика
Рафаэль Гросси

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что, «если говорить по-честному», гонка ядерных вооружений уже идет. По его словам, в некоторых странах это вооружение готовят к испытаниям и Москва пообещала симметричный ответ на такие действия.

Американская разведка выяснила, что Иран не строит новых и не пытается достать ядерное топливо из объектов, разрушенных при американском ударе летом 2025 года. По данным The New York Times, без использования топлива Ирану будет крайне сложно создать ядерное оружие без помощи других стран. Иранские власти также заявляли, что готовы снизить уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с государства.

Наряду с этим 5 февраля истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией. Москва соблюдала количественные ограничения, несмотря на то что приостановила участие в договоре еще в феврале 2023 года. В сентябре 2025-го Путин заявлял, что Россия готова соблюдать действие ДСНВ еще год по истечении срока действия, если США поступят аналогичным образом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
ядерное вооружение Иран Дмитрий Песков Турция МИД
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Посол обвинил Швецию в резкой смене позиции по ядерному оружию
Политика
США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
Политика
NYT показала, как Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Госдума ужесточила ответственность строителей в России Недвижимость, 14:01
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности Общество, 13:49
Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде Спорт, 13:47
В России появится новый автобренд Tenet Plus Авто, 13:47
Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности Политика, 13:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 Спорт, 13:38
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 13:37
Южная Корея начала проверку Bithumb после истории с фиктивными биткоинами Крипто, 13:33
История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский Спорт, 13:32
Акции VK резко выросли после новости об ограничении работы Telegram Инвестиции, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России Политика, 13:25