Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Определенная гонка ядерных вооружений, «если говорить по-честному», на самом деле уже идет, заявил журналистам президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о том, не спровоцирует ли гонку вооружений между Москвой и Вашингтоном испытания ядерного оружия и обещанный в этом случае Россией симметричный ответ.

«Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идёт», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, он не говорил, что такие испытания готовят США. Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям и, если они будут проведены, то российская сторона сделает то же самое, заявлял Путин на заседании клуба «Валдай» в начале октября.

«Но я не говорил, что в США готовят. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию. Но это тоже для специалистов хорошо известно, потому что… Всегда есть соблазн проверить эффективность боевого топлива, которое, значит, кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания? И в некоторых странах об этом думают. Насколько нам известно, даже готовятся», — отметил глава государства.

