Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана

По словам вице-президента Эслами, Иран готов снизить уровень обогащения урана, если Вашингтон отменит все санкции

Фото: IIPA / Getty Images

Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Fararu.

Речь идет о возможном отказе от урана, обогащенного до 60%. По его словам, этот вопрос зависит от того, будут ли отменены Вашингтоном все санкции в ответ.

В начале ноября 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы к обсуждению снятия санкций с Ирана, поскольку страна задавалась вопросом о возможности их отмены. Основными причинами введения санкций являются обвинения США в том, что Иран нарушает международные обязательства и занимается деятельностью, угрожающей глобальной безопасности. Ключевые претензии включают разработку баллистических ракет и потенциального ядерного оружия, финансирование террористических организаций (таких как «Хезболла» и «Хуситы»), нарушение прав человека внутри страны и враждебную риторику по отношению к США и их союзникам. Санкции США включают практически полное торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Также введены ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.

Ранее, 7 февраля, в Омане прошли переговоры между Ираном и США. В американскую делегацию вошел спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

После переговоров Уиткофф вместе с командующим Центральным командованием ВМС США адмиралом Брэдом Купером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером встретился с моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца Abraham Lincoln, который был отправлен Трампом к Ирану во главе военной армады.

Накануне министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения».

В середине июня 2025 года Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. По его словам, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Иранские власти заявляли о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. 13 июня 2025 года Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля. В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.