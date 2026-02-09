 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана

Вице-президент Ирана Эслами поставил США условие сокращения обогащения урана
По словам вице-президента Эслами, Иран готов снизить уровень обогащения урана, если Вашингтон отменит все санкции
Фото: IIPA / Getty Images
Фото: IIPA / Getty Images

Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Fararu.

Речь идет о возможном отказе от урана, обогащенного до 60%. По его словам, этот вопрос зависит от того, будут ли отменены Вашингтоном все санкции в ответ.

В начале ноября 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы к обсуждению снятия санкций с Ирана, поскольку страна задавалась вопросом о возможности их отмены.

Основными причинами введения санкций являются обвинения США в том, что Иран нарушает международные обязательства и занимается деятельностью, угрожающей глобальной безопасности. Ключевые претензии включают разработку баллистических ракет и потенциального ядерного оружия, финансирование террористических организаций (таких как «Хезболла» и «Хуситы»), нарушение прав человека внутри страны и враждебную риторику по отношению к США и их союзникам.

Санкции США включают практически полное торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Также введены ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.

МИД Ирана заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях
Политика
Фото:PLANET LABS PBC / Reuters

Ранее, 7 февраля, в Омане прошли переговоры между Ираном и США. В американскую делегацию вошел спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

После переговоров Уиткофф вместе с командующим Центральным командованием ВМС США адмиралом Брэдом Купером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером встретился с моряками и морскими пехотинцами на борту авианосца Abraham Lincoln, который был отправлен Трампом к Ирану во главе военной армады.

Накануне министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения».

В середине июня 2025 года Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. По его словам, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иранские власти заявляли о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. 13 июня 2025 года Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Иран США санкции обогащение урана
Материалы по теме
Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану в одиночку из-за ракет
Политика
МИД Ирана заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях
Политика
Офис Нетаньяху анонсировал его встречу с Трампом для переговоров по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43