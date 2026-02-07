Гросси заявил о рисках ядерной безопасности на Украине

Рафаэль Гросси (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии утром 7 февраля в связи с массированными ударами по энергетическим объектам, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Х. Он предупредил, что удары по энергосистеме ставят под угрозу ядерную безопасность.

«Сегодня утром украинские АЭС вновь снизили выработку электроэнергии после возобновления военной активности, которая затронула электрические подстанции и привела к обрыву некоторых линий электропередачи», — сказал он. Гросси призвал государства к сдержанности.

Ранее персоналу украинских АЭС пришлось разгрузить блоки после ударов по энергетическим объектам. В результате атаки серьезно пострадало оборудование тепловых электростанций — Бурштинской и Добротворской ТЭС.

На фоне этого в большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Из-за них ранее утвержденные графики почасовых отключений стали недействительны. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запросила экстренную помощь у Польши: государства могут поставлять друг другу электроэнергию в случае необходимости.

Российское Минобороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.