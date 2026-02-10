Бортников сообщил об инструкциях губернаторам после нападений в школах

Александр Бортников (Фото: Павел Быркин / ТАСС)

Национальный антитеррористический комитет (НАК) направил руководителям российских регионов рекомендации по предотвращению нападений учащихся в школах. Об этом рассказал глава ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании комитета.

На совещании под председательством Бортникова изучались вопросы усиления противодействия терроризму и экстремизму в Центральном федеральном округе. Директор ФСБ подчеркнул необходимость срочных действий для улучшения качества превентивных мер среди молодежи, отметив недостаточную эффективность проводимой работы — число случаев атак школьников возросло.

«Главам регионов и федеральных органов власти в соответствии с установками НАК необходимо реализовать неотложные меры по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений террористической направленности, в том числе в образовательных организациях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

3 и 4 февраля в трех российских школах — в Красноярском крае, самом Красноярске и Уфе — произошли инциденты с участием учеников — нападения и поджог. По всем случаям возбуждены уголовные дела. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов указал на общую черту школ, где произошли нападения, и сообщил, что ведомство направило туда комиссии, хотя «публично об этом не говорили».

Нападения продолжились и позже: 7 февраля в Уфе подросток напал с ножом на студентов в общежитии медицинского университета; 9 февраля ученик пришел с пневматикой, топором и ножом в школу в ХМАО.