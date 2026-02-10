Бортников сообщил об инструкциях губернаторам после нападений в школах
Национальный антитеррористический комитет (НАК) направил руководителям российских регионов рекомендации по предотвращению нападений учащихся в школах. Об этом рассказал глава ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании комитета.
На совещании под председательством Бортникова изучались вопросы усиления противодействия терроризму и экстремизму в Центральном федеральном округе. Директор ФСБ подчеркнул необходимость срочных действий для улучшения качества превентивных мер среди молодежи, отметив недостаточную эффективность проводимой работы — число случаев атак школьников возросло.
«Главам регионов и федеральных органов власти в соответствии с установками НАК необходимо реализовать неотложные меры по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений террористической направленности, в том числе в образовательных организациях», — сообщили в пресс-службе ведомства.
3 и 4 февраля в трех российских школах — в Красноярском крае, самом Красноярске и Уфе — произошли инциденты с участием учеников — нападения и поджог. По всем случаям возбуждены уголовные дела. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов указал на общую черту школ, где произошли нападения, и сообщил, что ведомство направило туда комиссии, хотя «публично об этом не говорили».
Нападения продолжились и позже: 7 февраля в Уфе подросток напал с ножом на студентов в общежитии медицинского университета; 9 февраля ученик пришел с пневматикой, топором и ножом в школу в ХМАО.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8