Двое детей в больнице с черепно-мозговой травмой после нападения в школе
Двоих детей с черепно-мозговой травмой госпитализировали после нападения в школе Красноярска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Еще двое госпитализированы в 20-ю больницу города Красноярска, дети. Среднее, тяжелое состояние, черепно-мозговая травма», — сказали в министерстве.
До этого сообщалось о еще троих пострадавших, их доставили в ожоговый центр.
В красноярской школе восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Главное управление образования Красноярска уточнило, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский». Она напала с молотком на одноклассников и учителя.
«Комсомольская правда» писала, что восьмиклассница принесла в здание бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы.
