Общество⁠,
Двое детей в больнице с черепно-мозговой травмой после нападения в школе

Двое детей в больнице с черепно-мозговой травмой после нападения в школе
Двоих детей с черепно-мозговой травмой госпитализировали после нападения в школе Красноярска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Еще двое госпитализированы в 20-ю больницу города Красноярска, дети. Среднее, тяжелое состояние, черепно-мозговая травма», — сказали в министерстве.

До этого сообщалось о еще троих пострадавших, их доставили в ожоговый центр.

В Красноярске школьница напала на педагога и учеников и устроила поджог
Общество

В красноярской школе восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Главное управление образования Красноярска уточнило, что речь идет об ученице школы «Комплекс Покровский». Она напала с молотком на одноклассников и учителя.

«Комсомольская правда» писала, что восьмиклассница принесла в здание бутылку с бензином, облила сверстника и подожгла. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
госпитализация Красноярский край Красноярск Дети
