 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе

В результате нападения на общежитие пострадали по меньшей мере шесть человек, включая студентов. Их госпитализировали. СК завел уголовное дело против 15-летнего подростка. Ведомство уточнило, что ранения получили двое полицейских
Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

Неизвестный 2010 года рождения с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов, не менее четырех из них и двое полицейских получили ранения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Напавшего задержали сотрудники полиции, уточнила Волк. В нападении подозревается 15-летний подросток, сообщило региональное управление СК. Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских. «Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

При задержании нападавший оказал сопротивление, ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. «Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.

Ufa1.ru пишет, что общежитие располагается на улице Репина, 6. По этому адресу находится общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Издание отмечает, что в этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.

РБК обратился за комментарием в СК, Росгвардию, Минздрав Башкирии, направил запрос в Башкирский государственный медицинский университет.

Напавший на школьников в Уфе ученик взял с собой игрушечный автомат брата
Общество
Ученик девятого класса (в центре на первом плане), стрелявший из страйкбольного автомата.

По данным Ufa1.ru, всего в результате инцидента пострадали шесть человек, включая самого нападавшего и сотрудника полиции. Четверо пострадавших — студенты. 24-летний мужчина с проникающими ранениями живота и спины госпитализирован в ГКБ № 13. Еще один 24-летний мужчина с химическим ожогом глаз доставлен в травмпункт № 10. 21-летний студент с открытой раной губы направлен в ГКБ № 21. 35-летний охранник с резаными ранами нижней челюсти и бедра, а также 23-летний студент с множественными колотыми ранами и шоком госпитализированы в ГКБ № 18. Также пострадал 17-летний юноша с резаными ранами рук и шеи, который был доставлен в ГКБ № 1.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа» о подробностях происшествия в общежитии на Репина, где живет ее одногруппница. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Свидетельница утверждает, что преступники целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев. Информацию о том, что одного из иностранных студентов взяли в заложники, подтвердила другая очевидица «Известиям». В помещении все было залито кровью, а двери — выломаны, описал свидетель.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств нападения на общежитие в Уфе, передает «КП-Уфа».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Егор Алимов
При участии
Маргарита Ларичева
Уфа студенческое общежитие нападение иностранцы
Материалы по теме
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе
Общество
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек
Общество
Напавший на школьников в Уфе ученик взял с собой игрушечный автомат брата
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх Спорт, 16:50
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы Общество, 16:47
СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:46
Непряева стала 17-й в скиатлоне, победила шведка. Что происходит на Играх Спорт, 16:42
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие Общество, 16:26
Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла Общество, 16:21
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде Спорт, 16:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:12
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги Спорт, 16:12
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:59
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек Общество, 15:50