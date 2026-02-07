Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе

В результате нападения на общежитие пострадали по меньшей мере шесть человек, включая студентов. Их госпитализировали. СК завел уголовное дело против 15-летнего подростка. Ведомство уточнило, что ранения получили двое полицейских

Фото: ufa_rb / Telegram

Неизвестный 2010 года рождения с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов, не менее четырех из них и двое полицейских получили ранения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Напавшего задержали сотрудники полиции, уточнила Волк. В нападении подозревается 15-летний подросток, сообщило региональное управление СК. Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских. «Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

При задержании нападавший оказал сопротивление, ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. «Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.

Ufa1.ru пишет, что общежитие располагается на улице Репина, 6. По этому адресу находится общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Издание отмечает, что в этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.

РБК обратился за комментарием в СК, Росгвардию, Минздрав Башкирии, направил запрос в Башкирский государственный медицинский университет.

По данным Ufa1.ru, всего в результате инцидента пострадали шесть человек, включая самого нападавшего и сотрудника полиции. Четверо пострадавших — студенты. 24-летний мужчина с проникающими ранениями живота и спины госпитализирован в ГКБ № 13. Еще один 24-летний мужчина с химическим ожогом глаз доставлен в травмпункт № 10. 21-летний студент с открытой раной губы направлен в ГКБ № 21. 35-летний охранник с резаными ранами нижней челюсти и бедра, а также 23-летний студент с множественными колотыми ранами и шоком госпитализированы в ГКБ № 18. Также пострадал 17-летний юноша с резаными ранами рук и шеи, который был доставлен в ГКБ № 1.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа» о подробностях происшествия в общежитии на Репина, где живет ее одногруппница. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Свидетельница утверждает, что преступники целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев. Информацию о том, что одного из иностранных студентов взяли в заложники, подтвердила другая очевидица «Известиям». В помещении все было залито кровью, а двери — выломаны, описал свидетель.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств нападения на общежитие в Уфе, передает «КП-Уфа».