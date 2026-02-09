Ученик пришел с пневматикой, топором и ножом в школу в ХМАО

Подросток пришел с пневматическим пистолетом, ножом и топором, спрятанными в рюкзаке, в школу в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Max.

Дело заведено по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России, 14-летнего школьника подозревают в приготовлении к убийству двух и более лиц. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, 9 февраля 2026 года юноша пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, спрятанными в рюкзаке. До этого он высказывал намерения напасть на нескольких учащихся в связи с личным конфликтом. Преступление не было доведено до конца, так как преподаватель изъял рюкзак и вызвал полицию.

Параллельно проводится проверка действий ответственных за безопасность и пропускной режим в школе на предмет халатности и оказания небезопасных услуг. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления.

С учениками и родителями работают психологи, добавил глава Советского района Евгений Буренков в телеграм-канале. Он также подчеркнул, что учитель, предотвративший возможное нападение подростка, действовал согласно правилам и обеспечил безопасность детей.