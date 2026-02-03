Школьницу, на которую напала одноклассница с ножом, увезли в больницу

Фото: Андрей Любимов / РБК

14-летнюю ученицу, на которую напала с ножом одноклассница в школе города Кодинск Красноярского края, госпитализировали. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Нападение произошло 3 февраля. Ученица с ножом поссорилась с учителем, а после напала на свою сверстницу. Следователи, которые работают на месте происшествия, возбудили два уголовных дела. Действиям сотрудников школы дадут правовую оценку. Напавшую школьницу задержали. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

Несколькими часами ранее вооруженный школьник напал на одноклассников в Уфе. Он пронес с собой игрушечный детский автомат, нож и петарду, которую взорвал в школе. В результате нападения никто не пострадал, а девятиклассника задержали сотрудники ППС и Росгвардия. Следователи возбудили уголовные дела, включая дело о халатности.

Аналогичное преступление произошло в декабре прошлого года. Тогда девятиклассник с ножом напал на десятилетнего ученика школы в Одинцовском округе. Также он ранил охранника. В результате нападения четвероклассник погиб. Напавшего задержали. Он признался в преступлении и был арестован.