Общество⁠,
0

Прокуратура взяла на контроль дело ученика, который принес в школу оружие

Прокуратура ХМАО проводит проверку по делу о подготовке убийства в школе
Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа
Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа

Югорская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в школе в городе Советский, где подросток принес в учебное заведение оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным следствия, 9 февраля 14-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые спрятал у себя в рюкзаке. Ранее он угрожал нескольким учащимся, с которыми у него возник конфликт. Однако напасть на школьников ему не удалось — преподаватель забрал у подростка рюкзак и вызвал полицию.

Ученик пришел с пневматикой, топором и ножом в школу в ХМАО
Общество

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России. Школьника подозревают в приготовлении к убийству двух и более лиц.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Также прокуроры проверяют действия руководства школы по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в учебном заведении.

Глава Советского района Евгений Буренков отметил, что с учениками и родителями работают психологи. По его словам, учитель, который отобрал у подростка рюкзак, действовал согласно правилам и обеспечил безопасность детей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

