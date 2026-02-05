Глава Минпросвещения назвал общую черту школ, где произошли нападения

Фото: Прокуратура Красноярского края

У всех школ, в которых в последнее время произошли нападения на учеников или учителей, есть общая черта — их руководители формально подошли к выполнению рекомендаций Минпросвещения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«К большому сожалению, во всех школах [где произошли нападения] формально относились к нашим рекомендациям — по организации и воспитательного, и образовательного процессов, и профилактики в том числе деструктивных проявлений», — рассказал Кравцов журналисту Александру Юнашеву.

Министр подчеркнул, что на федеральном уровне уже приняты все необходимые документы и регламенты для предотвращения подобных происшествий.

Также в проблемные школы направлены комиссии Минпросвещения, хотя «публично об этом не говорили», добавил Кравцов.

3 и 4 февраля в трех российских школах — в Красноярском крае, самом Красноярске и Уфе — и произошли инциденты с участием учеников — нападения и поджог. По всем случаям возбуждены уголовные дела.