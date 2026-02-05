Глава Минпросвещения назвал общую черту школ, где произошли нападения
У всех школ, в которых в последнее время произошли нападения на учеников или учителей, есть общая черта — их руководители формально подошли к выполнению рекомендаций Минпросвещения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«К большому сожалению, во всех школах [где произошли нападения] формально относились к нашим рекомендациям — по организации и воспитательного, и образовательного процессов, и профилактики в том числе деструктивных проявлений», — рассказал Кравцов журналисту Александру Юнашеву.
Министр подчеркнул, что на федеральном уровне уже приняты все необходимые документы и регламенты для предотвращения подобных происшествий.
Также в проблемные школы направлены комиссии Минпросвещения, хотя «публично об этом не говорили», добавил Кравцов.
3 и 4 февраля в трех российских школах — в Красноярском крае, самом Красноярске и Уфе — и произошли инциденты с участием учеников — нападения и поджог. По всем случаям возбуждены уголовные дела.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ