Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе

Кремль обсуждает с кубинскими властями меры по преодолению кризиса с авиатопливом, который возник после ужесточения США политики в отношении Кубы и угрозы полной блокады поставок нефти на остров

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

На Кубе сложилась критическая ситуация с авиатопливом. Россия находится в интенсивном контакте с кубинскими властями, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути. Решение этих проблем, по крайней мере, оказание посильной помощи», — добавил он.

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

«Теперь они предлагают ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — отметил глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья.

Трамп неоднократно заявлял, что Куба находится на грани экономического коллапса, указывая на отсутствие устойчивых источников доходов после сокращения поставок венесуэльской нефти. По данным источников Politico, администрация Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу.

Россия, в свою очередь, подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. В последние годы Москва неоднократно поставляла нефть на остров и намерена это продолжать.