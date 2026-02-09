 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Кремль обсуждает с кубинскими властями меры по преодолению кризиса с авиатопливом, который возник после ужесточения США политики в отношении Кубы и угрозы полной блокады поставок нефти на остров
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

На Кубе сложилась критическая ситуация с авиатопливом. Россия находится в интенсивном контакте с кубинскими властями, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути. Решение этих проблем, по крайней мере, оказание посильной помощи», — добавил он.

РСТ заявил о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе
Экономика
Фото:Ramon Espinosa / AP / ТАСС

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

«Теперь они предлагают ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — отметил глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья.

Трамп неоднократно заявлял, что Куба находится на грани экономического коллапса, указывая на отсутствие устойчивых источников доходов после сокращения поставок венесуэльской нефти. По данным источников Politico, администрация Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу.

Россия, в свою очередь, подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. В последние годы Москва неоднократно поставляла нефть на остров и намерена это продолжать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Куба топливо Самолеты
Материалы по теме
Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Политика
Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом
Общество
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Минобороны отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине Политика, 13:27
«Радиостанции Судного дня» передала слово «нищенка» Общество, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Обмеление Балтики обнажило затонувшее судно XVII века в Стокгольме Общество, 13:26
Суд в Москве заблокировал два сервиса по «оптимизации налогов» Технологии и медиа, 13:23
Алиханов сообщил о планах фармкомпаний России выйти на саудовский рынок Экономика, 13:22
«Грамота.ру» назвала экономической фразой года «бабушкину схему» Общество, 13:20
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В брокере ВТБ назвали принципы «перезагрузки» портфеля на 2026 год Инвестиции, 13:16
Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США Политика, 13:02
Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram Технологии и медиа, 13:00
Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026 Спорт, 12:59
Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира» Политика, 12:57
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные эксперименты Образование, 12:56
Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года Спорт, 12:51