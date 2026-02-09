 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Посол обвинил Швецию в резкой смене позиции по ядерному оружию

Посол Беляев обвинил Швецию в резкой смене позиции по ядерному оружию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Беляев
Сергей Беляев (Фото: МИД России)

Смену позиции Швеции относительно ядерной тематики сложно назвать иначе, как резким поворотом, учитывая репутацию королевства как активного сторонника контроля над вооружениями, заявил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев в беседе с «РИА Новости».

«Практически до середины семидесятых Швеция имела свою ядерную программу, однако отказалась от нее в связи с подписанием Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). После чего шведы многие десятилетия имели реноме ярых борцов за ядерное разоружение и нераспространение <...> С учетом этого нынешняя смена тональности, конечно, кажется поразительной», — сказал дипломат.

Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе»
Политика
Микаэль Клаэссон

Беляев уточнил, что обсуждение атомной проблематики продолжается в шведском обществе, хотя и остается исключительно теоретическим. Основная дилемма сводится к вопросу: должна ли Европа продолжать рассчитывать на защиту американского «ядерного зонтика» или же ей целесообразно самостоятельно развивать собственный ядерный арсенал.

В конце января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил. Он уточнил, что после вступления в НАТО Швеция начала принимать активное участие во всех обсуждениях альянса, в том числе касающихся ядерного оружия.

Комментируя это, российский посол заявил, что «удивляться нечему». «Сейчас они вынуждены скоропостижно пересматривать свои подходы по целому блоку вопросов», — заключил Беляев.

Посол России рассказал, сколько денег Швеция передала Украине с 2022 года
Политика

Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, отказавшись от политики нейтралитета, которой следовала более 200 лет. Москва неоднократно заявляла о негативных последствиях расширения военного блока, при этом президент Владимир Путин говорил об отсутствии территориальных претензий к странам НАТО и называл «чушью полной» заявления об угрозе нападения России на альянс.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Швеция НАТО ядерное оружие ДНЯО Россия посол
