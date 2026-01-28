Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС

Фото: Tage Olsin / CC BY-SA 2.0 / Wikipedia

Швеция ввела новые ограничения на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом МИД государства уведомил посольство России, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«МИД Швеции информировал нас о таком порядке нотой», — сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

По словам Беляева, эта мера затрагивает не российских дипломатов и технических сотрудников, работающих в Швеции, а их коллег, приезжающих из других стран.

Он отметил, что это касается российских дипломатов «при возможных поездках в другие европейские страны, например, при доставке дипломатической почты»

Накануне об ограничениях для дипломатов Россию уведомил МИД Франции. Речь идет о мерах ЕС, вступивших в силу с 25 января. Французская сторона ввела уведомительный порядок: посольство России должно не позднее чем за сутки сообщить МИД Франции о приезде в страну или транзитном проезде российских дипломатов, аккредитованных в других странах Евросоюза.

Ранее в рамках 19-го пакета санкций страны Евросоюза приняли решение ограничить передвижение российских дипломатов внутри ЕС. Инициативу выдвинула Чехию. Она обязывает дипломатов информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей стороны. Против предложения выступала Венгрия, которая впоследствии сняла свое вето.

Помимо ограничения передвижения дипломатов в 19-й пакет санкций вошло снижение потолка цен на российскую нефть, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть» и санкции против 118 судов, которые подозреваются в перевозке российской нефти.