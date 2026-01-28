 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС

Швеция ограничила передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза
Фото: Tage Olsin / CC BY-SA 2.0 / Wikipedia
Фото: Tage Olsin / CC BY-SA 2.0 / Wikipedia

Швеция ввела новые ограничения на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом МИД государства уведомил посольство России, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«МИД Швеции информировал нас о таком порядке нотой», — сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

По словам Беляева, эта мера затрагивает не российских дипломатов и технических сотрудников, работающих в Швеции, а их коллег, приезжающих из других стран.

Он отметил, что это касается российских дипломатов «при возможных поездках в другие европейские страны, например, при доставке дипломатической почты»

МИД Франции проинформировал Россию об ограничениях для дипломатов
Политика
Фото:Spech / Shutterstock

Накануне об ограничениях для дипломатов Россию уведомил МИД Франции. Речь идет о мерах ЕС, вступивших в силу с 25 января. Французская сторона ввела уведомительный порядок: посольство России должно не позднее чем за сутки сообщить МИД Франции о приезде в страну или транзитном проезде российских дипломатов, аккредитованных в других странах Евросоюза.

Ранее в рамках 19-го пакета санкций страны Евросоюза приняли решение ограничить передвижение российских дипломатов внутри ЕС. Инициативу выдвинула Чехию. Она обязывает дипломатов информировать правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границ принимающей стороны. Против предложения выступала Венгрия, которая впоследствии сняла свое вето.

Помимо ограничения передвижения дипломатов в 19-й пакет санкций вошло снижение потолка цен на российскую нефть, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть» и санкции против 118 судов, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Швеция дипломаты Евросоюз
Материалы по теме
Лавров назвал «дипломатическим хамством» угрозы посольству в Дании
Политика
Дипломаты назвали ложью сообщения о российских кораблях у Гренландии
Политика
Макрон поблагодарил дипломатов за освобождение в России Винатье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
ОАК договорилась о поставке в Индию шести шести самолетов Ил-114-300 Бизнес, 14:08
Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ Спорт, 14:06
Когда ChatGPT вреден: как универсальный ИИ может погубить ваш проект Образование, 14:05
Эксперты рассказали о последствиях морозов для майнеров биткоина Крипто, 14:01
Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 13:57
Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Аналитики оценили рост среднего ипотечного кредита в 2025 году Недвижимость, 13:55
Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС Политика, 13:49
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии Бизнес, 13:44
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта База знаний, 13:43
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее Общество, 13:35
Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков Общество, 13:35