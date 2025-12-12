Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе»

Европа десятилетиями была «практически пропитана» убеждением, что военная мощь США ее защитит. Теперь она должна укрепить собственную безопасность без оглядки на Вашингтон, считает начальник Генштаба Швеции

Микаэль Клаэссон (Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европа «погрязла в жалости к себе», и теперь должна сделать все возможное для укрепления своей собственной коллективной безопасности без оглядки на США. Об этом заявил начальник Генштаба Швеции Микаэль Клаэссон в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Журналист поинтересовался у Клаэссона, не считали ли шведы и немцы десятилетиями, что военная мощь США способна защитить Европу.

«Да, мы [были] практически пропитаны этим убеждением. В этом отчасти и проблема. Но дело не в изменившейся политике Америки и новых вызовах в других странах. Дело в том, как мы погрязли в жалости к себе», - высказался глава Генштаба.

Страны ЕС должны сделать все возможное, «чтобы стать сильными вместе как европейцы» - «как европейцы и как европейские союзники Соединенных Штатов», добавил он.

На вопрос, насколько вероятной он считает потенциальную «проверку на прочность» Россией Европы в Прибалтике, Клаэссон ответил: «Я не думаю, что это маловероятно. Это возможный сценарий, и, возможно, не так уж далек от реальности. Чем слабее [президент России Владимир] Путин нас воспринимает, тем выше риск того, что он предложит какую-нибудь идею».

Российские власти отмечали, что после начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева «европейцы сами начали от нас [России] отгораживаться», но в то же время выражали уверенность, что отношения с Европой в будущем восстановятся. Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».

В начале декабря США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. В документе отмечается, что партнерство США с Европой пошло на пользу американской стороне. Стратегия предусматривает, что США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». Среди приоритетов политики США в отношении региона значится в том числе предоставление ему возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Politico сообщало, что положения, содержащиеся в обновленной американской стратегии национальной безопасности, в Европе сочли «крайне тревожными». Документ свидетельствует о завершении более чем полувековой поддержки Европы со стороны США и одновременно угрожает самому существованию ЕС, заявил депутат немецкого бундестага и эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Реттген.

По сведениям источников Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации. Еврокомиссия еще в марте представила план перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд. Он предусматривает ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы стран блока на оборону на 1,5% ВВП и инвестировать €650 млрд в производство вооружений. В рамках этого проекта ЕС согласовал механизм кредитования на €150 млрд, предназначенный для наращивания совместных оборонных закупок. Предполагается, что эти средства пойдут в том числе на приобретение систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников.

При этом в 2024 году европейский дипломат отметил в беседе с газетой Financial Times, что у обороны есть две стороны — финансовая и техническая. Деньги Евросоюз найдет, однако техникой он не располагает, в отличие от США, считает собеседник издания.