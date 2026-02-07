Посол России рассказал, сколько денег Швеция передала Украине с 2022 года
С начала военной операции Швеция передала Украине военную помощь на $9 млрд. В ближайшие два года королевство планирует выделить Киеву еще $8 млрд для покупки вооружения, формирования его ВПК и в виде другой помощи. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
«По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в $11 млрд (из них только военной помощи на $9 млрд)», — рассказал Беляев. Швеция входит в состав восьми действующих коалиций помощи Украине. Она помогает Киеву разминировать территории, предоставляет ему киберзащиту, самолеты, системы ПВО, беспилотники, средства РЭБ, РЛС и боеприпасы, рассказал он.
Стокгольм, как отметил посол, входит в число стран, которые считаются крупнейшими спонсорами Украины. Швеция регулярно направляет средства в международные фонды Киева, помогает ВСУ подготавливать пилотов, операторов дронов и членов экипажей шведской военной техники. Также Швеция готова предоставить «гарантии безопасности» Украине после окончания вооруженного конфликта.
Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах