Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Обсуждения находятся на раннем этапе и пока не очень конкретные, рассказал шведский премьер. Он также заявил, что Швеция активно участвует в обсуждениях внутри НАТО

Ульф Кристерссон (Фото: Kin Cheung / Getty Images)

Стокгольм ведет предварительные переговоры с Великобританией и Францией о размещении на территории страны ядерных сил Лондона и Парижа, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Об этом пишет газета The Telegraph, получившая подтверждение факта переговоров от представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Соединенным Королевством. Они пока не очень конкретные, и французское [ядерное оружие] является исключительно французским, но Франция демонстрирует открытость к обсуждению с другими странами», — сказал шведский премьер-министр.

Кристерссон заявил, что после вступления в НАТО Стокгольм начал принимать активное участие во всех обсуждениях альянса, в том числе касающихся ядерного оружия. «Не для того, чтобы его применять, а до тех пор, пока опасные страны обладают ядерным оружием, здравые демократии также должны иметь доступ к ядерному оружию», — заявил премьер-министр Швеции.

Хотя премьер-министр Швеции подчеркнул, что их обсуждения с Францией и Великобританией находятся на «ранней стадии», в случае войны НАТО и России Стокгольм оказался бы в «совершенно иной ситуации».

Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года и отказалась от политики нейтралитета, которой следовала более 200 лет. Президент России Владимир Путин пообещал летом 2022 года, что в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс и размещения на территории этих стран военной инфраструктуры Россия зеркально ответит на угрозы и «создаст такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».

В ответ на расширение НАТО в России вновь воссоздали Ленинградский и Московский военные округа, которые ранее, в 2010 году, были включены в состав Западного военного округа. В состав Ленинградского округа включены Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. Путин на встрече с выпускниками военных вузов в июне 2025 года сказал, что все части и соединения Ленинградского и Московского округов будут сформированы до конца 2025 года.

The Wall Street Journal писала, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию подтолкнули европейских чиновников и дипломатов к пересмотру своих взглядов в отношении американской обороны Европы и зависимости от технологий.

Ранее, 27 января, аналитики издания «Бюллетень ученых-атомщиков» рекордно близко расположили стрелки часов к «ядерной полуночи» за всю историю проекта. По словам ученых, в начале 2025 года был проблеск надежды на снижение ядерных рисков — тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной и предложил ведущим державам «денуклеаризацию». Однако в течение года негативные тенденции усилились.