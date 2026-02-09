 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В больницах остаются 19 постояльцев интерната в Прокопьевске

Фото: Виль Равилов / РИА Новости
Фото: Виль Равилов / РИА Новости

Число постояльцев психоневрологического интерната города Прокопьевска Кемеровской области, находящихся в больницах после массового заражением гриппом группы А, сократилось до 19 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает «РИА Новости».

«Девятнадцать госпитализированы, один в реанимации», — сказали в ведомстве.

О вспышке гриппа А в интернате Прокопьевска стало известно 24 января. В ходе обследования врачи выявили положительные пробы у 46 из 128 человек. У двоих обнаружили внебольничную пневмонию.

Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу
Общество
Фото:Marykor / Shutterstock

Позднее комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев диспанера, семь из которых были вызваны проблемами с сердцем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Позже СК ужесточил квалификацию дела, теперь его расследуют по ч. 3 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

30 января Роспотребнадзор закрыл все корпуса дома-интерната на карантин до 12 февраля в связи со вспышкой внебольничной пневмонии. Срок действия ограничений могут продлить, если в интернате выявят новые случаи заболевания.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку 13 домов-интернатов для людей с психическими расстройствами на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

