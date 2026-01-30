В Кузбассе проверят все дома-интернаты после смерти девяти человек

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Прокуратура Кемеровской области проверит 13 домов-интернатов для людей с психическими расстройствами на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение принято после смерти девяти постояльцев в интернате в Прокопьевске. Поручение о проведении проверки дал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Также Роспотребнадзор и региональная инспекция труда проведут проверку в Прокопьевском доме-интернате. «Результаты всех проверок находятся на личном контроле прокурора области. При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

24 января региональный СК сообщил о массовом заражении постояльцев психоневрологического интерната гриппом группы А. В Минздраве отметили, что у 46 проживающих результаты проб оказались положительными, но без клинической симптоматики. У двоих при обследовании была выявлена внебольничная пневмония.

Позднее министерство социальной защиты Минздрава сообщило о смерти девяти постояльцев в интернате в Прокопьевске. По данным ведомства, семь из них скончались из-за проблем с сердцем. Губернатор региона Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске.

По данным министра здравоохранения области Андрея Трусова, в больницах находится 51 человек. Четверо из них — в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Максимальное наказание по статье — лишение свободы до семи лет.