Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу

Рекомендации не использовать антибиотики в лечении гриппа существуют уже давно. Новый стандарт «подсветил» эти ошибки еще раз, рассказали опрошенные РБК врачи

Фото: Marykor / Shutterstock

Новый стандарт лечения гриппа «подсветил» основные ошибки, которые допускались при лечении и самолечении гриппа. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи. Исключение антибиотиков и диуретиков из перечня немедикаментозной помощи обоснованно, является не изменением, а закреплением и так существующих клинических рекомендаций, считают они.

«Просто в этом новом стандарте еще раз «подсветили», что антибиотикотерапия при вирусной инфекции, к которой относится грипп, не показана, потому что антибиотики действуют против бактериальной, а не вирусной флоры, против патогена другого», — рассказала РБК невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

В декабре 2025 года Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа. В нем, в частности: продолжительность лечения сократили с 15 до 9 дней;

список обязательных анализов пополнили исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости и другие;

из документа также исключили антибиотики и диуретики;

в перечень лекарственных препаратов вошли противовирусные, иммуностимуляторы, противокашлевые препараты и легочные сурфактанты.

По словам врача, антибиотики атакуют полезную флору в кишечнике, в легких, на кожных покровах, и при лечении вирусной инфекции эти препараты могут привести к появлению бактериальной инфекции. «Другое дело, часто бывает, что после истинной вирусной инфекции возникает на фоне ослабленного иммунитета уже вторично та флора и инфекция, которая нуждается в антибиотикотерапии», — добавила Аникина. Диуретик из стандарта исключили, потому что при гриппе и так идет активная потеря влаги, считает эксперт. Применение диуретиков не только не способствуют выздоровлению, но и может приводить к тромбозу сосудов мелкого и среднего диаметра.

«Новый стандарт просто подсветил те ошибки, которые часто выполняются в клинической практике и при самолечении», — резюмировала Аникина.

Предыдущие клинические рекомендации по лечению гриппа были приняты в 2022 году, напомнил РБК кандидат медицинских наук, руководитель медицинского бюро «Бенц Медикал» Всеволод Бенцианов. Грипп — одно из самых изменяющихся по своему течению заболеваний, следовательно, постоянно меняются данные о клинической картине и возможных осложнениях. В связи с этим клинические рекомендации пересмотрены в октябре 2025 года, новый же стандарт их только закрепил. «Обновление стандартов медицинской помощи — абсолютно рутинная процедура, которая регулярно проводится практически для всех заболеваний. Более того, утверждение нового стандарта — это техническое действие, отражающее изменения, принятые медицинским сообществом в клинических рекомендациях», — сообщил он.

«Что касается исключения из перечня медикаментов, применяемых при гриппе, антибиотиков, то на сам вирус гриппа они не действуют», — напомнил Бенцианов. По его словам, лечение развившихся бактериальных осложнений гриппа в виде прежде всего бронхитов и пневмоний «необходимо проводить с учетом клинических рекомендаций по данным нозологическим формам, что отражено в соответствующих клинических рекомендациях и стандартах».

В 2024 году Минздрав исключил из стандарта медпомощи при ОРВИ антибиотики и синтетические гормоны. По данным ведомства за 2022 год, 72,5% россиян, принимавших антибиотики, делали это неправильно: либо принимали не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.

Принятие антибиотиков не по назначению повышает риск заболевания суперинфекцией, говорил ранее РБК терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В этом случае любое вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией.