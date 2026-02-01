 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу

Рекомендации не использовать антибиотики в лечении гриппа существуют уже давно. Новый стандарт «подсветил» эти ошибки еще раз, рассказали опрошенные РБК врачи
Фото: Marykor / Shutterstock
Фото: Marykor / Shutterstock

Новый стандарт лечения гриппа «подсветил» основные ошибки, которые допускались при лечении и самолечении гриппа. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи. Исключение антибиотиков и диуретиков из перечня немедикаментозной помощи обоснованно, является не изменением, а закреплением и так существующих клинических рекомендаций, считают они.

«Просто в этом новом стандарте еще раз «подсветили», что антибиотикотерапия при вирусной инфекции, к которой относится грипп, не показана, потому что антибиотики действуют против бактериальной, а не вирусной флоры, против патогена другого», — рассказала РБК невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

В декабре 2025 года Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа. В нем, в частности:

  • продолжительность лечения сократили с 15 до 9 дней;
  • список обязательных анализов пополнили исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости и другие;
  • из документа также исключили антибиотики и диуретики;
  • в перечень лекарственных препаратов вошли противовирусные, иммуностимуляторы, противокашлевые препараты и легочные сурфактанты.

По словам врача, антибиотики атакуют полезную флору в кишечнике, в легких, на кожных покровах, и при лечении вирусной инфекции эти препараты могут привести к появлению бактериальной инфекции. «Другое дело, часто бывает, что после истинной вирусной инфекции возникает на фоне ослабленного иммунитета уже вторично та флора и инфекция, которая нуждается в антибиотикотерапии», — добавила Аникина. Диуретик из стандарта исключили, потому что при гриппе и так идет активная потеря влаги, считает эксперт. Применение диуретиков не только не способствуют выздоровлению, но и может приводить к тромбозу сосудов мелкого и среднего диаметра.

«Новый стандарт просто подсветил те ошибки, которые часто выполняются в клинической практике и при самолечении», — резюмировала Аникина.

Минздрав утвердил новый стандарт диагностики и лечения гриппа
Общество
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Предыдущие клинические рекомендации по лечению гриппа были приняты в 2022 году, напомнил РБК кандидат медицинских наук, руководитель медицинского бюро «Бенц Медикал» Всеволод Бенцианов. Грипп — одно из самых изменяющихся по своему течению заболеваний, следовательно, постоянно меняются данные о клинической картине и возможных осложнениях. В связи с этим клинические рекомендации пересмотрены в октябре 2025 года, новый же стандарт их только закрепил. «Обновление стандартов медицинской помощи — абсолютно рутинная процедура, которая регулярно проводится практически для всех заболеваний. Более того, утверждение нового стандарта — это техническое действие, отражающее изменения, принятые медицинским сообществом в клинических рекомендациях», — сообщил он.

«Что касается исключения из перечня медикаментов, применяемых при гриппе, антибиотиков, то на сам вирус гриппа они не действуют», — напомнил Бенцианов. По его словам, лечение развившихся бактериальных осложнений гриппа в виде прежде всего бронхитов и пневмоний «необходимо проводить с учетом клинических рекомендаций по данным нозологическим формам, что отражено в соответствующих клинических рекомендациях и стандартах».

В 2024 году Минздрав исключил из стандарта медпомощи при ОРВИ антибиотики и синтетические гормоны. По данным ведомства за 2022 год, 72,5% россиян, принимавших антибиотики, делали это неправильно: либо принимали не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.

В НИИ Минздрава узнали, что россияне принимают антибиотики неправильно
Общество
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Принятие антибиотиков не по назначению повышает риск заболевания суперинфекцией, говорил ранее РБК терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В этом случае любое вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Александр Корчуганов
Врачи грипп лечение Стандарты
Материалы по теме
Минздрав утвердил новый стандарт диагностики и лечения гриппа
Общество
СК возбудил дело по факту вспышки гриппа в психдиспансере в Кузбассе
Общество
Эксперты оценили заболеваемость после данных об агрессивном гриппе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от создания ядерного оружия Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03
В Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян Общество, 02:54
Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму Политика, 02:24
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Политика, 02:14
Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео Политика, 02:11
Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии Политика, 02:01