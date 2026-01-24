СК возбудил дело по факту вспышки гриппа в психдиспансере в Кузбассе

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

По данным Роспотребнадзора, у 46 человек выявлены положительные результаты на ОРВИ, в том числе на грипп. У двух заболевших диагностирована внебольничная пневмония.

Дело возбудили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и создавшем угрозу наступления таких последствий (ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

«Следователи продолжают проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.