Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната

СК переквалифицировал дело по факту гибели девяти человек в интернате в Кузбассе

Фото: СУ СК России по Кемеровской области

Следственный комитет изменил квалификацию дела по факту массового заболевания и гибели девяти постояльцев Прокопьевского интерната для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Изначально дело квалифицировали по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.

Следственный комитет сообщил, что в интернате была вспышка гриппа — его выявили у 46 проживающих. Следователи установили, что инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения.

Смерть девяти человек была зафиксирована за январь. Причиной смерти семи из них были названы проблемы с сердцем. СК указал, что состояние как минимум трех погибших ухудшилось вследствие заболевания.