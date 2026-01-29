Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната
Следственный комитет изменил квалификацию дела по факту массового заболевания и гибели девяти постояльцев Прокопьевского интерната для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
Изначально дело квалифицировали по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.
Следственный комитет сообщил, что в интернате была вспышка гриппа — его выявили у 46 проживающих. Следователи установили, что инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения.
Смерть девяти человек была зафиксирована за январь. Причиной смерти семи из них были названы проблемы с сердцем. СК указал, что состояние как минимум трех погибших ухудшилось вследствие заболевания.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля