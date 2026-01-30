 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Кузбассе психоневрологический интернат закрыли на карантин

Интернат в Прокопьевске закрыли на карантин
Фото: Виль Равилов / РИА Новости
Фото: Виль Равилов / РИА Новости

Все корпуса дома-интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске на Кузбассе закрыли на карантин до 12 февраля, сообщили РБК в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Ранее в учреждении умерли девять постояльцев.

«Противоэпидемические мероприятия введены Роспотребнадзором до 12 февраля во всех корпусах Прокопьевского дома-интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что карантин ввели в связи со вспышкой внебольничной пневмонии среди подопечных учреждения. Срок действия ограничений могут продлить, если в интернате будут выявлены новые случаи заболевания.

Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната
Общество
Фото:СУ СК России по Кемеровской области

В середине января региональный следственный комитет сообщил о вспышке гриппа А в психоневрологическом доме-интернате в Прокопьевске. Два человека заболели внебольничной пневмонией.

Позднее минсоцзащиты Кузбасса сообщило о смерти девяти постояльцев в доме-интернате. По данным ведомства, семь из них скончались из-за проблем с сердцем.

В Новокузнецкую инфекционную больницу и Прокопьевскую городскую больницу госпитализировали не менее 60 человек. По словам министра здравоохранения региона Андрея Тарасова, четыре пациента находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Губернатор региона Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске.

Прокуратура проводит проверку во всех психоневрологических интернатах региона на соблюдение в учреждениях норм безопасности и качества оказания медицинской помощи.

Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Анастасия Карева
интернат Кузбасс Кемеровская область пневмония карантин Роспотребнадзор
