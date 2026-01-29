В интернате Прокопьевска в Кузбассе за месяц умерли девять человек

В интернате Прокопьевска в Кузбассе за январь умерли девять пациентов

Фото: Министерство труда и социальной защиты Кузбасса

В интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев, сообщает Минсоцзащиты Кузбасса. В основном причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты выясняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины.

NGS42 писал, что в интернате была вспышка гриппа.

Минздрав Кузбасса сообщал, что 128 человек, проживающих в корпусе (интерната — РБК), были обследованы на грипп А, у 46 пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики. У двух человек при обследовании была выявлена внебольничная пневмония.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Кемеровской области, в СУ СК по региону и в ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

Региональный следком сообщал, что в Кемеровской области «организовано проведение доследственной проверки по факту массового заболевания пациентов медицинского учреждения в Прокопьевске».

Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий).

В Кузбассе с 1 по 11 января в роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять младенцев. Общего диагноза у новорожденных не было, но все они появились на свет раньше срока. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а главврача учреждения Виталия Хераскова отстранили от должности. Для оценки работы службы родовспоможения в Кузбасс направили комиссию под руководством главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.