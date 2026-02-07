 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света

«Укрэнерго»: в большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Опубликованные ранее графики почасовых отключений не действуют. Об этом в своем телеграм-канале сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — следует из сообщения. В компании добавили, что ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация.

В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества
Общество
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Неделей ранее из-за отключения света в Киеве перестало работать метро. Также движение приостанавливали в харьковском метро. 31 января аварийные отключения электричества произошли в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Обесточены были Одесская и Днепропетровская области. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что причиной отключения стало технологическое нарушение на линии.

1 февраля ситуация с электричеством в Киеве стабилизировалась. Город вернулся к временным графикам. Работы в Одесской области, где ряд районов оставался без света, продолжались. На тот момент без электричества находились 7,5 тыс. абонентов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Укрэнерго энергоавария отключение электричества свет электричество
Материалы по теме
В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году
Общество
В Чите восстановили подачу тепла и электричества после аварии на ТЭЦ
Общество
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова Политика, 10:40
В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников Общество, 10:30
6 шляп мышления: как договариваться с собой в стрессовые моментыПодписка на РБК, 10:29
«Взгляни на свое нижнее белье». Как Эпштейн вмешивался в политику в Азии Политика, 10:28
В Москве зафиксировали самую теплую ночь с конца января Общество, 10:27
ТАСС назвал причину смерти бывшего замминистра юстиции Тропина Политика, 10:16
В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света Общество, 10:09
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Просто друзья»: возможна ли дружба между мужчиной и женщинойПодписка на РБК, 10:08
Politico узнало о возможном расколе в ЕС из-за запрета стали из России Политика, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Курс биткоина обвалился на 50%. Как действовать инвесторуПодписка на РБК, 10:00
Как купить недостающие стаж и пенсионные баллы для получения страховой пенсии Инвестиции, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 10:00
На востоке Польши аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации Политика, 09:56