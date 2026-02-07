В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света
В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Опубликованные ранее графики почасовых отключений не действуют. Об этом в своем телеграм-канале сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — следует из сообщения. В компании добавили, что ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация.
Неделей ранее из-за отключения света в Киеве перестало работать метро. Также движение приостанавливали в харьковском метро. 31 января аварийные отключения электричества произошли в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Обесточены были Одесская и Днепропетровская области. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что причиной отключения стало технологическое нарушение на линии.
1 февраля ситуация с электричеством в Киеве стабилизировалась. Город вернулся к временным графикам. Работы в Одесской области, где ряд районов оставался без света, продолжались. На тот момент без электричества находились 7,5 тыс. абонентов.
