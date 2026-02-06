 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Средняя стоимость тарифа на электроэнергию для конечного потребителя составит 8 руб. за кВт·ч вместо 13 руб. к 2042 году при реализации положений нового законопроекта министерства энергетики.

Об этом заявила директор департамента оперативного управления в ТЭК министерства Елена Медведева на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике, передает «РИА Новости».

«Закон построен на том, чтобы достичь целевой модели к 2042 году при реализации всех мер и того строительства, которое мы запланировали, все-таки удерживать конкурентную, по нашим оценкам, стоимость кВт·ч в виде 8 руб.», — сказала она.

Если не менять существующие механизмы в отрасли, то стоимость к этому году может вырасти до 13 руб. за кВт·ч, отметила Медведева.

Сейчас, по словам зампредседателя комитета госдумы по энергетике Валерия Селезнева, средняя стоимость за кВт·ч составляет около 6,5 руб.

В январе Минэнерго опубликовало проект нового закона по электроэнергетике. В рамках проекта планируется формирование двух институтов для развития отрасли: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития.

Цель законопроекта — обеспечение финансирования отрасли. До 2042 года планируется ввести в эксплуатацию более 88 ГВт новых энергомощностей и 25 тыс. км электросетей на общую сумму 56,6 трлн руб.

Осенью 2025 года Минэнерго предложило направлять часть налоговых поступлений от компаний электроэнергетической отрасли на строительство новых станций. Эта мера вошла в законопроект о содействии развитию энергетики.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

