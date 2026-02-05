В Чите восстановили подачу тепла и электричества после аварии на ТЭЦ
В Чите восстановили электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ-1, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.
«Теплоснабжение и ГВС (горячее водоснабжение. — РБК) восстановлено. Все ЦТП (центральные тепловые пункты. – РБК) включены», — написал Гончаров в телеграм-канале.
4 февраля на ТЭЦ-1 в Чите произошла авария. По данным Территориальной генерирующей компании № 14 (ТГК-14), причиной стало повреждение оборудования на системах шин 110 кВ во время проведения испытаний нового турбогенератора. «Сработали защитные системы», — сказано в сообщении компании.
Из-за аварии жители Читы и Читинского округа остались без электричества и отопления. К 4:47 (22:47 мск. — РБК) специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии, сообщил Гончаров.
В октябре 2025 года в Чите в 228 многоквартирных домах и 37 социальных объектах отключили холодную воду. Причиной стали ремонтные работы по устранению последствий аварии на водопроводе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное