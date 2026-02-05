В Чите восстановили подачу тепла и электричества после аварии на ТЭЦ

В Чите восстановили электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ-1, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.

«Теплоснабжение и ГВС (горячее водоснабжение. — РБК) восстановлено. Все ЦТП (центральные тепловые пункты. – РБК) включены», — написал Гончаров в телеграм-канале.

4 февраля на ТЭЦ-1 в Чите произошла авария. По данным Территориальной генерирующей компании № 14 (ТГК-14), причиной стало повреждение оборудования на системах шин 110 кВ во время проведения испытаний нового турбогенератора. «Сработали защитные системы», — сказано в сообщении компании.

Из-за аварии жители Читы и Читинского округа остались без электричества и отопления. К 4:47 (22:47 мск. — РБК) специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии, сообщил Гончаров.

В октябре 2025 года в Чите в 228 многоквартирных домах и 37 социальных объектах отключили холодную воду. Причиной стали ремонтные работы по устранению последствий аварии на водопроводе.