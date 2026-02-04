 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородскую область направили колонну МЧС с более чем 50 спасателями и десятками передвижных электростанций для восстановления энергетики после ударов. На фоне перебоев со светом школы в ряде районов перевели на дистанционку
Александр Куренков
Александр Куренков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Белгородскую область прибудут более 50 спасателей и 30 передвижных электростанций по поручению главы МЧС Александра Куренкова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Передвижные электростанции, а также пять топливозаправщиков доставит колонна МЧС России Ногинского и Тульского спасательных центров. В ее составе 23 единицы техники и 54 спасателя. Они помогут в восстановлении объектов энергетики после ударов по Белгородской области.

Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

О повреждениях энергообъектов в регионе из-за ракетного удара по Белгороду и Белгородской области 3 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал также о перебоях с подачей электричества. По его словам, в результате повреждения на инфраструктурном объекте в некоторых частях города были сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, также не работали светофоры.

Кроме того, после массированного ракетного обстрела на автозаправочных станциях в Белгороде образовались скопления машин. Гладков объяснил, что это жители, которые не успели вовремя запастись топливом для своих генераторов.

После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант
Политика
Фото:Kira Hofmann / ZB / Global Look Press

4 февраля в нескольких районах Белгородской области на дистанционный формат обучения были переведены школы и учреждения среднего профессионального образования. Так, в дистанционном формате в течение дня будут работать школы и учреждения СПО в Ивнянском, Ракитянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Прохоровском, Корочанском и Яковлевском округах.

Решение было принято на фоне восстановительных работ после повреждений объектов энергетики, отметил Гладков.

Последние дни Белгородская область также регулярно подвергается атакам дронов. По данным Минобороны, за ночь со 2 на 3 февраля военные уничтожили три беспилотника над Белгородской областью. Накануне, 3 февраля, в период с 10:00 до 14:00 мск — еще 20 дронов, в период с 14:00 до 20:00 мск — еще 11. В следующую ночь — с 3 на 4 февраля над регионом было сбито еще восемь беспилотников, а 4 февраля с 8:00 до 14:00 мск — еще девять. За два дня суммарно — более 50.

В конце января 2026 года Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода, предположительно, из HIMARS. Тогда также были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Электростанции Белгородская область МЧС спасатели
Материалы по теме
После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант
Политика
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтов достали 77 человек
Общество
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
«Фенербахче» поблагодарил Эрдогана за содействие в трансфере Н’Голо Канте Спорт, 18:05
Совет ЕС раскрыл условия кредита Киеву на €90 млрд Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Папа римский призвал Россию и США продлить ДСНВ Политика, 17:58
Axios назвал дату продолжения переговоров в Абу-Даби Политика, 17:55
Украинскому триатлонисту продлили дисквалификацию на 3,5 года Спорт, 17:53
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился Политика, 17:49
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео Общество, 17:38
Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа Политика, 17:38
«ГПБ Мобайл» объявил о запуске нового тарифа «Форсаж» Пресс-релиз, 17:34
Крипторынок в минусе. У каких альткоинов больше шансов на рост Крипто, 17:33
ВСУ за раз израсходовали половину месячного выпуска ракет для Patriot Политика, 17:31