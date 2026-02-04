МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область

В Белгородскую область направили колонну МЧС с более чем 50 спасателями и десятками передвижных электростанций для восстановления энергетики после ударов. На фоне перебоев со светом школы в ряде районов перевели на дистанционку

Александр Куренков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Белгородскую область прибудут более 50 спасателей и 30 передвижных электростанций по поручению главы МЧС Александра Куренкова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Передвижные электростанции, а также пять топливозаправщиков доставит колонна МЧС России Ногинского и Тульского спасательных центров. В ее составе 23 единицы техники и 54 спасателя. Они помогут в восстановлении объектов энергетики после ударов по Белгородской области.

О повреждениях энергообъектов в регионе из-за ракетного удара по Белгороду и Белгородской области 3 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал также о перебоях с подачей электричества. По его словам, в результате повреждения на инфраструктурном объекте в некоторых частях города были сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, также не работали светофоры.

Кроме того, после массированного ракетного обстрела на автозаправочных станциях в Белгороде образовались скопления машин. Гладков объяснил, что это жители, которые не успели вовремя запастись топливом для своих генераторов.

4 февраля в нескольких районах Белгородской области на дистанционный формат обучения были переведены школы и учреждения среднего профессионального образования. Так, в дистанционном формате в течение дня будут работать школы и учреждения СПО в Ивнянском, Ракитянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Прохоровском, Корочанском и Яковлевском округах.

Решение было принято на фоне восстановительных работ после повреждений объектов энергетики, отметил Гладков.

Последние дни Белгородская область также регулярно подвергается атакам дронов. По данным Минобороны, за ночь со 2 на 3 февраля военные уничтожили три беспилотника над Белгородской областью. Накануне, 3 февраля, в период с 10:00 до 14:00 мск — еще 20 дронов, в период с 14:00 до 20:00 мск — еще 11. В следующую ночь — с 3 на 4 февраля над регионом было сбито еще восемь беспилотников, а 4 февраля с 8:00 до 14:00 мск — еще девять. За два дня суммарно — более 50.

В конце января 2026 года Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода, предположительно, из HIMARS. Тогда также были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.