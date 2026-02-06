РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян
Ситуация с авиатопливом на Кубе под контролем, российские туристы из Варадеро и с других курортов страны будут отправлены домой в ближайшее время, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) на фоне сообщений о нехватке топлива на Кубе.
«В данный момент идет заправка топлива. Топлива достаточно. Ситуация под контролем», — говорится в сообщении РСТ.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о сотнях застрявших на Кубе россиян из-за нехватки в стране авиатоплива. По данным канала, рейсы массово задерживают и отменяют, а самолеты перенаправляются в Гавану, где их заправляют остатками керосина. Как пишет SHOT, венесуэльская компания Conviasa разослала пассажирам сообщения о прекращении полетов после 22 февраля.
Российские туристы продолжают без ограничений вылетать с Кубы, однако перелеты иногда задерживаются из-за сложной ситуации с топливом. Об этом РБК сообщила турагент в Варадеро.
По ее словам, все желающие покидают страну, билеты есть, но отдельные рейсы вынужденно совершают посадки для дозаправки, что увеличивает время в пути. В частности, самолеты из Варадеро иногда летят в Гавану и подолгу ожидают топлива.
«Нет такого пока на сегодня, что кто-то не может вылететь с Кубы. Все вылетают, но вопрос — как? <…> Ребята вместо 12 часов летели плюс пять — 17 часов летели в Москву», — заявила собеседница РБК.
При этом в туристических зонах перебоев с электричеством, водой и продовольствием не зафиксировано.
РБК обратился за комментарием в АТОР.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Куба находится на грани экономического коллапса, указывая на отсутствие устойчивых источников доходов после сокращения поставок венесуэльской нефти.
В конце января республиканец объявил в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В Вашингтоне заявили, что действия властей в Гаване наносят ущерб интересам США. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение, обвинив Соединенные Штаты в создании угрозы для страны.
По данным источников Politico, администрация Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу.
На этом фоне Россия подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. Москва в последние годы неоднократно поставляла нефть на остров и намерена продолжить эту практику, заявил российский посол на Кубе Виктор Коронелли.
