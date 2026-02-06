 Перейти к основному контенту
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян

На фоне сообщений о нехватке авиатоплива на Кубе и застрявших на острове россиянах в РСТ сообщили о контроле над ситуацией и отправке туристов домой в ближайшее время. Ограничений на вылет нет, возможны задержки рейсов
Фото: Jose Goitia / dpa / Global Look Press
Фото: Jose Goitia / dpa / Global Look Press

Ситуация с авиатопливом на Кубе под контролем, российские туристы из Варадеро и с других курортов страны будут отправлены домой в ближайшее время, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) на фоне сообщений о нехватке топлива на Кубе.

«В данный момент идет заправка топлива. Топлива достаточно. Ситуация под контролем», — говорится в сообщении РСТ.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о сотнях застрявших на Кубе россиян из-за нехватки в стране авиатоплива. По данным канала, рейсы массово задерживают и отменяют, а самолеты перенаправляются в Гавану, где их заправляют остатками керосина. Как пишет SHOT, венесуэльская компания Conviasa разослала пассажирам сообщения о прекращении полетов после 22 февраля.

Российские туристы продолжают без ограничений вылетать с Кубы, однако перелеты иногда задерживаются из-за сложной ситуации с топливом. Об этом РБК сообщила турагент в Варадеро.

По ее словам, все желающие покидают страну, билеты есть, но отдельные рейсы вынужденно совершают посадки для дозаправки, что увеличивает время в пути. В частности, самолеты из Варадеро иногда летят в Гавану и подолгу ожидают топлива.

«Нет такого пока на сегодня, что кто-то не может вылететь с Кубы. Все вылетают, но вопрос — как? <…> Ребята вместо 12 часов летели плюс пять — 17 часов летели в Москву», — заявила собеседница РБК.

При этом в туристических зонах перебоев с электричеством, водой и продовольствием не зафиксировано.

РБК обратился за комментарием в АТОР.

Захарова назвала меры США против Кубы рецидивом стратегии давления
Политика

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Куба находится на грани экономического коллапса, указывая на отсутствие устойчивых источников доходов после сокращения поставок венесуэльской нефти.

В конце января республиканец объявил в США чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. В Вашингтоне заявили, что действия властей в Гаване наносят ущерб интересам США. В ответ Куба объявила международное чрезвычайное положение, обвинив Соединенные Штаты в создании угрозы для страны.

По данным источников Politico, администрация Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу.

На этом фоне Россия подтвердила готовность оказывать Кубе политическую и материальную поддержку. Москва в последние годы неоднократно поставляла нефть на остров и намерена продолжить эту практику, заявил российский посол на Кубе Виктор Коронелли.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Российский союз туроператоров Куба топливо
