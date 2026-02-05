 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Российская делегация вылетела из Абу-Даби

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самолет с российской делегацией вылетел из международного аэропорта Абу-Даби, сообщили ТАСС в авиагавани.

«Самолет вылетел», — заявил собеседник агентства.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби 4 и 5 февраля. Помимо российской делегации в консультациях участвовали представители Украины и США.

Как прошел второй раунд трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ
Политика
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

Это был второй раунд переговоров, первый прошел также в Абу-Даби 23 и 24 января. Украинская и американская стороны оценили их как конструктивные и продуктивные, а в Кремле заявили, что подводить итоги пока рано, поскольку делегация продолжает докладывать российскому президенту о ходе встреч. При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что «безусловно, прогресс есть».

По итогам переговоров Россия и Украина обменялись пленными по формуле «157 на 157». Кроме того, в европейском командовании Вооруженных сил США сообщили, что Москва и Вашингтон условились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Абу-Даби делегация переговоры
