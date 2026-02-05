 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

EUCOM сообщил о решении военных США и России возобновить канал связи

Сюжет
Переговоры России и США
Фото: МИД ОАЭ
Фото: МИД ОАЭ

Россия и США договорились возобновить канал коммуникации между военными на высоком уровне после встречи высокопоставленных чиновников, которая прошла в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Европейского командования вооруженных сил США.

Согласно сообщению, стороны пришли к соглашению после встреч в Абу-Даби, в которых приняли участие командующий Европейским командованием США (а также верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе) Алексус Гринкевич и восокопоставленные военные чиновники из России и Украины.

Канал связи между Россией и США «обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира».

Работа этого канала связи была приостановлена осенью 2021 года на фоне обострения отношений между Россией и США.

В США заявили о возобновлении диалога с военными России на высоком уровне
Политика
Алексус Гринкевич

Гринкевич прибыл в ОАЭ для участия в трехсторонних переговорах России, Украины и США по украинскому урегулированию. Консультации прошли 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

По итогам переговоров Россия и Украина обменялись пленными по формуле «157 на 157». По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, переговоры были подробными и продуктивными. После первого дня встреч секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров также назвал их содержательными и продуктивными.

В Кремле заявили, что пока рано подводить итоги. При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что в диалоге «безусловно, прогресс есть».

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Абу-Даби Россия США военные переговоры
